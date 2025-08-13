- Trzeba zbudować silny ekosystem w Polsce. Szlag mnie trafia, gdy widzę polskie firmy, które wynoszą się za granicę, bo w Polsce nie ma kapitału - mówił Andrzej Domański, zachwalając ideę Osobistych Kont Inwestycyjnych. W "Gościu Wydarzeń" komentował też niedawne słowa Karola Nawrockiego. - Rolą rządu nie jest wypełnianie prezentów pana prezydenta - ocenił.

Andrzej Domański, komentując wypowiedzi Karola Nawrockiego dotyczące jego inicjatywy ustawodawczej, stwierdził: - Trochę się zastanawiam, kto prezydentowi te propozycje podpowiada. Bo są to propozycje dla najbogatszych, (...) choćby pomysł zwolnienia z podatku PIT dla rodzin z dwójką i więcej dzieci, to jest koszt 30 mld złotych - wyliczył minister finansów i gospodarki.

Jego zdaniem "niemal całość zysków z tego rozwiązania trafiłoby do 20 proc. najlepiej zarabiających". - Taki koszt to poważna kwota. To nie jest ta polityka, jaką chcielibyśmy prowadzić - zaznaczył, dodając w rozmowie z Marcinem Fijołkiem, że "dziwi się takim propozycjom".

Co z cenami prądu i wiatrakami? Domański: Dziwią mnie zapowiedzi ws. weta

Minister przekazał w środowym "Gościu Wydarzeń", że z dokładnymi wyliczeniami woli poczekać do złożenia konkretnych projektów przez Nawrockiego. - Rolą rządu nie jest wypełnianie prezentów pana prezydenta, w szczególności tych skierowanych do najbogatszych - ocenił.

Domańskiego dziwią też "zapowiedzi ws. weta" dotyczącego ustawy o cenach prądu i wiatrakach, gdyż - w jego ocenie - "dzięki lądowej energetyce wiatrowej ceny energii dla milionów Polaków pójdą w dół".

Nawrocki, w ramach inicjatyw, zaproponował też projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zakłada on podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. do 140 tys. zł. Obiecał wprowadzić także szereg innych zmian m.in. obniżenie VAT do 22 proc., uproszczenie podatków oraz waloryzację emerytur.

Resort finansów proponuje nowy sposób na inwestowanie. "Sam skorzystam"

Prowadzący zapytał ministra o propozycje dotyczące Osobistych Kontach Inwestycyjnych (OKI). Mają one umożliwić inwestowanie bez podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki). Zgromadzone na OKI aktywa do wartości 100 tys. zł miałyby być w ogóle zwolnione z podatku, a od nadwyżki płacony byłby podatek od aktywów, który - według szacunków MF - wynosiłby ok. 0,8-0,9 proc.

- Od samego początku mówiliśmy o ograniczeniu podatku Belki. Projekt ustawy o OKI jest realizacją tej obietnicy - przekazał Domański. Dodał, że dzięki temu każdy, kto zechce zainwestować 100 tys. będzie mógł to zrobić.

ZOBACZ: Donald Tusk zapowiedział spotkanie z Karolem Nawrockim. Ujawnił temat

Przekazał, że "chodzi także o to, aby zapewnić kapitał do wzrostu". - Trzeba zbudować silny ekosystem w Polsce. Szlag mnie trafia, gdy widzę polskie firmy, które wynoszą się za granicę, bo w Polsce nie ma kapitału - zaznaczył.

- Konto OKI jest oparte na najlepszych wzorcach. Ono świetnie sprawdziło się w Szwecji. Tam korzysta z tego 40 proc. dorosłych obywateli - wyjaśnił. Minister przekazał, że będzie zachęcał każdego do inwestowania w taki sposób. - Sam oczywiście z takiego konta będę korzystał - zadeklarował.

Domański ocenił, że chciałby, aby w ciągu pierwszych trzech lat programu trafiło do niego do 60 do 100 mln złotych. - Wówczas uznam, że pogram cieszy się dobrym zainteresowaniem. A to pozwoli też, aby ten efekt był impulsem dla gospodarki - dodał.