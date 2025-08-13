Zarząd PKP Intercity odmówił wdrożenia postulowanej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników - przekazał Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych. Rozpoczęła się tym samym procedura sporu zbiorowego, co może zakończyć się strajkiem. Tymczasem spółka w przesłanym polsatnews.pl oświadczeniu podkreśla, że przedstawiła związkowcom swoją propozycję podwyżek, ale nie spotkała się ona z akceptacją.

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce poinformował, że zarząd PKP Intercity odmówił przyznania pracownikom podwyżek w oczekiwanej kwocie 1000 złotych do wynagrodzenia zasadniczego. Wraz ze stałymi składkami wynagrodzenia dawałoby to średnio 1670 złotych dla pracowników wynagradzanych zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy.

We wtorek ZZMK poinformował o zakończeniu dialogu z PKP Intercity w sprawie wzrostu wynagrodzeń. W praktyce oznaczało to rozpoczęcie procedury sporu zbiorowego. Jak zaznaczył szef związkowców Leszek Miętek, spór zbiorowy w sytuacji fiaska może się zakończyć strajkiem.

Walka o podwyżki w PKP Intercity. Spółka chce kolejnej rundy rozmów

Zarząd PKP Intercity chce natomiast kolejnej rundy spotkań w sprawie podwyżek płac dla maszynistów. Jak wskazano, pracownicy otrzymali nagrodę frekwencyjną za dyspozycyjność, której wysokość wynosiła 800 złotych w lipcu i tyle samo w sierpniu. Była to forma nagrody za intensywną pracę podczas wakacji oraz przyczynienie się do osiągnięcia rekordowych wyników spółki.

Jak przekazał polsatnews.pl rzecznik PKP Intercity Maciej Dutkiewicz, spółka zaproponowała pracownikom podwyżkę w wysokości 700 złotych. Po uwzględnieniu stałych składników wynagrodzenia przełożyłoby się to na podwyżkę nominalną w średniej wysokości 1170 złotych.

Dutkiewicz zapewnił, iż w trakcie rozmów zarząd był również otwarty na podwyższenie proponowanej kwoty do 800 złotych. Oznaczałoby to podwyżkę nominalną w średniej wysokości 1330 złotych.

"Rozmowy prowadzone w ramach dialogu społecznego wszczętego przez organizacje związkowe zakończyły się 7 sierpnia 2025 r. Strony nie doszły do porozumienia w kwestii podwyżek wynagrodzeń w 2025 roku. Zarząd PKP Intercity zaproponował w najbliższym czasie kolejną rundę spotkań" - poinformował Dutkiewicz.

PKP Intercity ustanawia frekwencyjne rekordy

PKP Intercity jest największym krajowym dalekobieżnym operatorem kolejowym. Zapewnia on komunikację zwłaszcza między miastami w Polsce. Uruchamia są także połączenia międzynarodowe.

W pierwszej połowie 2025 roku ustanowiono najlepszy wynik frekwencyjny w ponad 20-letniej historii spółki. Od początku stycznia do końca czerwca jej pociągi wybrało ponad 40 mln pasażerów. Natomiast w całym 2024 roku z usług PKP Intercity skorzystało z kolei 78,5 miliona podróżnych. Było to o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i o 33 proc. więcej niż w 2022 roku.