Superjacht, należący do rosyjskiego miliardera Suleimana Kerimowa, trafił na aukcję w San Diego. Właściciel, będący przyjacielem Władimira Putina, stracił go w 2022 roku, co otworzyło drzwi dla potencjalnych kupców. Statek wart jest 260 milionów euro.

Według serwisu "Bild", okazały jacht "Amadea" to prawdziwa perła luksusu. Oferuje on na swoim pokładzie osiem kabin, które w sumie mogą pomieścić 16 gości, których komfortem zajmuje się 36-osobowa załoga.

ZOBACZ: Środki z KPO na sauny i jachty? Burza wokół unijnych pieniędzy

Goście statku mogą cieszyć się podróżą, korzystając z szerokiej palety możliwości rozrywki. Od kina, salonu ze złotym fortepianem po kilka barów oraz dziesięciometrowy baseny infinity. Dodatkowo, na jachcie znajduje się spa z sauną, hammamem i pokojem masażu.

Jacht w obliczu konfliktu. "Amadea" bez właściciela

Tuż po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, Suleiman Kerimow, jako bliski współpracownik rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, objęty został sankcjami. Z tego powodu, jego luksusowa jednostka morska została zatrzymana w porcie na Fidżi.

Pojawiły się jednak próby odzyskania jachtu. Jedną z nich podjął Eduard Chudainatow, rosyjski potentat gazowy, były dyrektor Rosnieftu. Według amerykańskiej prokuratury był on jedynie figurantem. Ponadto jego również obejmują sankcje wprowadzone z powodu agresji w Ukrainie.

ZOBACZ: Kłęby dymu w kurorcie. Luksusowy jacht stanął w płomieniach

Jak podał włoski dziennik "La Stampa", do Chudainatowa należy także inny luksusowy megajacht. Jest nim motorowy "Szecherezad", skonfiskowany we Włoszech w maju 2022 roku.

Aukcja rozpoczęta. Zaliczka to 10 milionów dolarów

Sąd w USA zakończył postępowanie w sprawie "Amadei", co otwiera drogę do aukcji. Jacht będzie mógł zostać tam sprzedany, a środki z transakcji zostaną przekazane do budżetu USA.

ZOBACZ: Ogień w hiszpańskim porcie. Polski biznesmen stracił luksusowy jacht

Jacht jest dostępny do oglądania w porcie w San Diego. Oferty można składać do 10 września, a wymagana zaliczka wynosi 10 mln dolarów.

WIDEO: Andrzej Wyrwiński z Kijowa: Ukraińcy nie wierzą w rozejm i szybkie zakończenie wojny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kk / mjo / polsatnews.pl