Oświadczenie przywódców europejskich ws. Ukrainy. Zareagował Zełenski

"Ukraina ceni i w pełni popiera oświadczenie prezydenta Macrona, premier Meloni, kanclerz Merz, premiera Tuska, premiera Starmera, prezydent Ursuli von der Leyen i prezydenta Stubba w sprawie pokoju w Ukrainie" - przekazał Wołodymyr Zełenski. W dokumencie przywódców europejskich doceniono wysiłki Trumpa na rzecz pokoju. W piątek prezydent USA ma spotkać się na Alasce z Władimirem Putinem.

"Zakończenie wojny musi być uczciwe i jestem wdzięczny wszystkim, którzy są teraz z Ukrainą, z naszymi ludźmi, dla pokoju w Ukrainie, która broni żywotnych interesów bezpieczeństwa naszych europejskich narodów" - napisał Zełenski na portalach społecznościowych.

Liderzy sześciu państw Europy, w tym premier Polski Donald Tusk, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wydali w sobotę wspólne oświadczenie w sprawie Ukrainy, w którym podkreślili, że "pozostają wierni zasadzie, zgodnie z którą granic międzynarodowych nie można zmieniać siłą".

Dokument, w którym stwierdzono, że "drogi do pokoju na Ukrainie nie można ustalać bez udziału Kijowa", podpisali też szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec - Keir Starmer, Giorgia Meloni i Friedrich Merz - oraz prezydenci Finlandii i Francji, Alexander Stubb i Emmanuel Macron.

"Ukraina docenia i w pełni popiera oświadczenie prezydenta Macrona, przewodniczącej Rady Ministrów Meloni, kanclerza Merza, premiera Tuska, premiera Starmera, przewodniczącej Ursuli von der Leyen oraz prezydenta Stubba w sprawie pokoju dla Ukrainy" - oświadczył Zełenski.

Oświadczenie przywódców europejskich ws. Ukrainy. Doceniono wysiłki Trumpa

Oświadczenie przywódców, o którym poinformował szef brytyjskiego rządu, stwierdza między innymi, że negocjacje na temat zakończenia wojny w Ukrainie "mogą odbywać się wyłącznie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych".

Przywódcy Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej wyrazili też zadowolenie z działań podejmowanych przez prezydenta USA Donalda Trumpa, mających na celu "powstrzymanie zabijania na Ukrainie, zakończenie agresywnej wojny Rosji oraz osiągnięcie sprawiedliwego i trwałego pokoju i bezpieczeństwa dla Ukrainy".

ZOBACZ: Zełenski przyleci na Alaskę? Biały Dom rozważa sensacyjny scenariusz

"Jesteśmy przekonani, że sukces może przynieść tylko podejście, które łączy aktywną dyplomację, wsparcie dla Ukrainy i wywieranie presji na Federację Rosyjską w celu zakończenia wojny" - napisali sygnatariusze dokumentu. Zadeklarowali zarazem gotowość wpierania prowadzących do tego działań dyplomatycznych, a także "utrzymanie wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy, w tym poprzez działania 'koalicji chętnych'".

Dokument wydano dzień po tym, jak prezydent USA zapowiedział, że spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie. Bezpośrednia rozmowa Trumpa z Putinem na ten temat ma się odbyć w najbliższy piątek na Alasce.