IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem dla województwa podkarpackiego. Alarm obowiązuje dla powiatów:

lubaczowskiego,

jarosławskiego,

przemyskiego,

miasta Przemyśl,

rzeszowskiego,

miasta Rzeszów,

bieszczadzkiego,

brzozowskiego,

krośnieńskiego

miasta Krosno,

jasielskiego,

bieszczadzkiego.

Ostrzeżenie IMGW. Zagrożone województwo podkarpackie

W zagrożonych rejonach pojawią są umiarkowane i silne opady deszczu - ich wysokość miejscami wyniesie od 20 do 35 litrów na metr kwadratowy. Opadom mogą towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 60 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 2:00, a wygaśnie najszybciej o godzinie 14:00 w poniedziałek.

W pozostałej części kraju także wystąpi zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Rozpogodzi się jedynie w centrum i na północnym wschodzie. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze.

Temperatura wyniesie od 18 st. C do 21 st. C na zachodzie, nad morzem oraz w kotlinach górskich, a na pozostałym obszarze od 22 st. C do 25 st. C. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.

W nocy pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Termometry pokażą od 12 st. C na wschodzie do 15 st. C na zachodzi. W kotlinach górskich od 10 st. C do 12 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

Burze, deszcz i zachmurzone niebo. Pogoda nie będzie rozpieszczać

We wtorek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a meteorolodzy nie przewidują opadów. W centrum kraju możliwe rozpogodzenia. Z zachodu ku centrum kraju przemieszczać się będzie strefa przelotnych opadów deszczu oraz burz. Od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Ziemię Lubuską, Dolny Śląsk i Opolszczyznę suma opadów wyniesie od 15 mm do 20 mm.

Temperatura wyniesie około 19 st. C na zachodzie, nad morzem i w kotlinach górskich, około 23 st. C w centrum oraz 28 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W zachodniej części wybrzeża wiatr będzie dość silny, w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane na zachodzie Polski. Nad morzem okresami pojawi się duże zachmurzenie i deszcz. Możliwe są także burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane. Miejscami możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie, w centrum oraz południowym wschodzie początkowo również burze.

Temperatura wyniesie oko 10 st. C na północnym zachodzie, zachodzie i miejscami południu. Na południowym wschodzie termometry pokażą od 14 do 16 st. C. W kotlinach górskich temperatura spadnie do 9 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Nad morzem od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 70 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.