Naukowiec z Harvardu ostrzega przed tajemniczym obiektem, który zbliża się do naszego Układu Słonecznego. Avi Loeb sugeruje, że to statek obcej cywilizacji. Niezależnie od jego teorii, jedna z amerykańskich kongresmenek oficjalnie zawnioskowała o przedłużenie misji satelity Juno, która miałaby zbadać międzygwiezdnego gościa.

Avi Leob jest znany ze śmiałych i kontrowersyjnych tez na temat życia pozaziemskiego. Tym razem skupił się na wykrytym 1 lipca obiekcie 3I/ATLAS, który jest coraz bliżej naszego Układu Słonecznego. Leob sugeruje, że zagadkowy obiekt to "statek-matka". Według naukowca na pokładzie może znajdować się sonda, która miałaby zbliżyć się do Ziemi pod koniec bieżącego roku.

Teorii nie potwierdzają badania prowadzone przez NASA. Astonom Chris Lintott z Uniwersytetu Oksfordzkiego uważa, że oceny Leoba to "bzdury". Dodał jednak, że prace naukowe nad obiektem będą "fascynujące".

Na razie wiadomo nawet jak duży jest obiekt. Szacuje się, że ma kilkanaście kilometrów szerokości. Na minimalny dystans między Ziemią i 3I/ATLAS ma dotrzeć w grudniu 2025. Odległość wyniesie 1,8 jednostki astronomicznej, czyli prawie 270 milionów kilometrów. W momencie wykrycia prędkość 3I/ATLAS oszacowano na 61 kilometrów na sekundę.

Misja specjalna NASA? Propozycja wykorzystania sondy Juno

Obiekt będzie natomiast znacznie bliżej Jowisza. Dlatego grupa naukowców z Loebem na czele proponuje, by sprawdzić czy obok 3I/ATLAS może przelecieć sonda kosmiczna Juno, która od 2016 służy NASA do obserwacji właśnie Jowisza. Problem w tym, że misja sonda ma się w tym roku zakończyć, a tajemniczy obiekt będzie najbliżej Jowisza w marcu przyszłego roku, jeśli we wrześniu 2025 uda się zmienić trajektorię lotu Juno.

Dlatego kongresmenka Anna Paulina Luna wystosowała do NASA pismo, w którym wskazuje na możliwość wykorzystania Juno obserwacji tajemniczego obiektu i wnosi o przedłużenie misji sondy.

