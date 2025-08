Rosyjskie rakiety i drony nadleciały nad fabrykę Piotra Płoskiego 21 lipca. Wystarczyły dwie godziny, aby zniszczyć ją całą. - To jest katastrofa. Ciężko oddać to słowami. Uszkodzenia budynku są bardzo poważne, nie ma zewnętrznych ścian - przyznał polski przedsiębiorca, który od 2012 roku prowadzi biznes w Kijowie.

Właściciel zakładu oprowadził korespondenta Polsat News Andrzeja Wyrwińskiego po zakładzie zniszczonym w wyniku ataku Rosji. - Tu było wszystko. To nie są sceny z filmu o drugiej wojnie światowej. Dwa tygodnie temu była tu produkcja - dodał, wskazując na spalone maszyny.

Dramatyczna relacja Polaka ze zniszczonej fabryki w Kijowie

Wojna w Ukrainie. Rosja zniszczyła fabrykę Polaka. "Tu było bardzo kolorowo"

Piotr Płoski dodał, że po nocnym nalocie przyjechał do fabryki o 5:30 rano. - Jeszcze wszystko płonęło. Słyszałem wybuch, który spowodował ostatni z dronów. Produkujemy tu rolety okienne, tu było bardzo kolorowo. Mieliśmy wiele różnych odcieni. Teraz jest 40 odcieni szarobrązowego - stwierdził.

Jak przekazał, w ataku na pobliski hotel pracowniczy ucierpiało kilka osób. Andrzej Wyrwiński zapytał właściciela zniszczonej fabryki, dlaczego pozostał w Ukrainie po rozpoczęciu w 2022 roku pełnoskalowej agresji. - To tutaj jest centrum mojego życia. Nie chciałem być uchodźcą we własnym kraju, bo mam obywatelstwo polskie. A musiałbym zaczynać wszystko od nowa - wyjaśnił.

Nadmienił, że "nie da się wyjechać z Ukrainy, chodzić po ulicach obcych miast i być spokojnym". - To nieprawda, że Ukraińcy, którzy uciekli, dobrze się bawią - podkreślił.

Polak mieszkający w Kijowie: Reaguję jak pies Pawłowa na dźwięk Szaheda

Przedsiębiorca na antenie Polsat News opowiedział także o życiu w wojennych warunkach. - W Kijowie nie ma bezpiecznych miejsc. Ataki mogą nadejść z każdej strony. Mieszkam pięć kilometrów od tego zakładu. Dwa razy w tygodniu coś nad nami lata. Ja już reaguję jak pies Pawłowa na dźwięk Szaheda - opisał.

Jak zaznaczył Płoski, warkot tych silników słychać non stop. - Potem jest seria strzałów obrony przeciwlotniczej. To jest straszliwy festiwal. Nie da się tak żyć, aby codziennie schodzić do schronów. Ludzie pracują, wychowują dzieci, jak funkcjonować będąc w schronach? Kładziemy się do swoich łóżek z nadzieją, że nic nas nie trafi - skwitował Polak.