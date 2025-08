Szpieg zatrzymany przez ABW usłyszał zarzuty. "Każdego dopadniemy"

Wpis o wtrąceniu do aresztu szpiega, którego działalność mogła wyrządzić szkodę państwu, Donald Tusk zamieścił w piątek na platformie X. Przypomniał też swoje zapowiedzi co do "dopadnięcia" osób wrogich wobec Polski.

"Dziś do więzienia trafił zatrzymany dwa dni temu przez ABW szpieg działający przeciw Polsce i naszym sojusznikom. Tak, jak mówiłem: Każdego, kto godzi w bezpieczeństwo państwa polskiego, prędzej czy później dopadniemy" - poinformował prezes Rady Ministrów.

"Raczej prędzej niż później" - podkreślił.

Szpieg aresztowany. Tusk i Siemoniak poinformowali o aresztowaniu

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, przekazując wpis premiera, przypomniał, że "w środę funkcjonariusze ABW zatrzymali obywatela jednego z państw azjatyckich powstałych po upadku ZSRS".

"To kadrowy oficer wywiadu wojskowego, który prowadził działalność wywiadowczą godzącą w bezpieczeństwo RP i wojskowe struktury sojusznicze" – napisał na Siemoniak na tej samej platformie.

Dodał, że Prokuratura Krajowa przedstawiła mu zarzuty i decyzją sądu szpieg został w piątek aresztowany na trzy miesiące. Jak ocenił koordynator służb specjalnych, to znak "najwyższego profesjonalizmu naszych oficerów".

Komunikat prokuratury w sprawie szpiega

Prokuratura Krajowa poinformowała w komunikacie na stronie internetowej, że ABW zatrzymała mężczyznę 30 lipca w Bydgoszczy w ramach śledztwa prowadzonego przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

"Prokurator uzyskał materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie cudzoziemcowi zarzutu szpiegostwa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw będących członkami NATO" – podała PK.

ZOBACZ: Nagranie rozmowy Giertycha z Tuskiem. Prokuratura reaguje

Przedstawiła mu także zarzut brania udziału w działalności obcego wywiadu. Według śledczych od 15 marca do 30 lipca w Bydgoszczy i Warszawie jako kadrowy oficer wywiadu wojskowego obcego państwa, działając pod przykryciem dyplomatycznym w jednym z państw europejskich, "prowadził działalność wywiadowczą godzącą w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojskowe struktury sojusznicze".

Podejrzany nie przyznaje się do winy

Z relacji Prokuratury Krajowej wynika, że "podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył krótkie wyjaśnienia".

Śledczy przypominają, że za przestępstwo szpiegostwa grozi kara od 5 do 30 lat więzienia, a decyzję o trzymiesięcznym areszcie wydał w piątek Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa.

ZOBACZ: "Tu nie ma żadnej chińszczyzny". Premier dumny z polskich wojskowych

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że mamy 32 osoby zatrzymane i podejrzane o współpracę z rosyjskimi służbami, które zlecały akty dywersji albo pobicie.

Dodał, że wśród nich są Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, jest też Polak i Kolumbijczyk. Zaznaczył wówczas, że polskie służby złapią każdego, kto odpowiada za dywersję albo będzie próbował realizować akcje dywersyjne na terenie naszego kraju.