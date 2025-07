Co najmniej 23 osoby ucierpiały w wypadku, do którego doszło w parku rozrywki w Arabii Saudyjskiej. Podczas przejażdżki na karuzeli wahadłowej doszło do poważnej awarii - jak widać na nagraniach, ramię urządzenia nagle zatrzymało się w powietrzu, złamało się w pół i z hukiem runęło na ziemię.