Rosyjski samolot rejsowy wylądował na lotnisku Sunan w Pjongjangu. To pierwszy od lat regularny lot ze stolicy Rosji do stolicy Korei Północnej. Takie połączenia mają odbywać się raz w miesiącu. Powrót lotów świadczy o zacieśnianiu współpracy między tymi krajami. Dodatkowo Korea Północna wspiera Rosję w jej agresji na Ukrainę.

Rosyjski samolot rejsowy Boeing-777 linii lotniczych Nordwind wylądował w poniedziałek rano na lotnisku Sunan w Pjongjangu. To pierwszy od lat 90. XX wieku regularny lot rosyjskiego przewoźnika ze stolicy Rosji do stolicy Korei Północnej - przekazał portal Bielsat.

Jak podano na stronie internetowej moskiewskiego portu lotniczego Szeremietiewo, pierwszy lot powrotny z Pjongjangu do Moskwy odbędzie się we wtorek. Cena biletów - to 45 tys. rubli (570 dolarów). Linie sprzedały wszystkie 440 biletów w ciągu zaledwie czterech dni.

"Po raz pierwszy w ponad 70-letniej historii stosunków dyplomatycznych uruchamiamy bezpośrednie loty między stolicami naszych krajów" – napisał na Telegramie wiceminister transportu Rosji Władimir Poteszkin.

Jak zauważa portal - wbrew słowom Potieszkina - bezpośrednie połączenie między Moskwą a Pjongjangiem istniało już wcześniej. Było ono obsługiwane przez Aerofłot do 1992 roku.

Uruchomienie linii lotniczej wskazuje na zacieśnianie więzi między państwami oraz utrudnienia, jakie dotykają turystów z Rosji w związku z zamknięciem europejskiej przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów.

Korea Północna jest jednym z krajów, który dostarcza Rosji wojsk i broni na potrzeby rosyjskiej inwazji w Ukrainie. Podczas wizyty przywódcy Rosji Władimira Putina w Korei Północnej w 2024 r. podpisano pakt o wzajemnej obronie.

Pjongjang do tej pory skupiał się na rozwoju własnej turystyki i dopiero od niedawna łagodzi ograniczenia, wprowadzone podczas pandemii Covid-19, dla zagranicznych podróżnych. Praktycznie regularna turystyka jest zakazana, choć wyjątkiem są grupowe wycieczki Rosjan, odwiedzające niektóre części kraju czy udział w kwietniowym maratonie w stolicy zagranicznych biegaczy.

W czerwcu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un zainaugurował budowę nowego kurortu na wschodnim wybrzeżu kraju, który według doniesień ma przyciągać 20 tys. turystów rocznie.