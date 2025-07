Marco Rubio stwierdził, że w amerykańskiej administracji rośnie niezadowolenie. Początkowa, zdystansowana strategia Trumpa względem Moskwy nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. - Myślę, że prezydent jest coraz bardziej sfrustrowany tym, że, mimo iż ma doskonałe relacje z Władimirem Putinem przez telefon, do niczego to nie prowadzi - przyznał w sobotnim wywiadzie.

ZOBACZ: Kluczowa wizyta Donalda Trumpa w Europie. Spodziewają się nowych ciosów w Rosję

Jak dodał sekretarz stanu USA, "nadszedł moment, by działać, a prezydent stwierdził to jasno". - On traci cierpliwość. Traci wolę, by dalej czekać na to, aż strona rosyjska zrobi coś, by zakończyć tę wojnę - nadmienił.

USA rozważają nałożenie ceł na Rosję

To nie pierwsza taka wypowiedź najwyższych rangą amerykańskich polityków. W poprzednich tygodniach Trump wielokrotnie dawał do zrozumienia, że jest zirytowany bezczynnością Putina. Nie wykluczał również podjęcia bardziej zdecydowanych kroków wobec Rosji, w tym wprowadzenia wobec niej dotkliwych sankcji gospodarczych.

ZOBACZ: KE wszczęła postępowanie wobec 18 państw, w tym Polski. Chodzi o sankcje na Rosję

W połowie lipca zagroził, że jeśli w ciągu 50 dni nie dojdzie do porozumienia z Moskwą w sprawie wojny w Ukrainie, ogłosi surowe cła wobec Rosji i restrykcje wobec jej partnerów handlowych. Jak wówczas informowano, stawka nowych narzutów może wynieść 100 proc.

Trump o Putinie: Gada nam bzdury

Amerykański przywódca powiadomił też, że Stany Zjednoczone będą wysyłać Ukrainie uzbrojenie, za które zapłacą sojusznicy. - To będzie skoordynowane przez NATO - wyjaśnił.

Przyznał także, że dużo rozmawia z przywódcą Rosji, ale ten "gada nam bzdury". Choć - jak przekonywał Trump - kontakt jest sympatyczny, do niczego to nie prowadzi, ponieważ Ukraina nadal musi odpierać ataki. - Nie chcę mówić, że (Putin) jest zabójcą, ale jest twardym facetem. Oszukał wielu ludzi, ale nie mnie - przekonywał.