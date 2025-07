Większość Polaków nie odczuwa komfortu finansowego oraz nie ma oszczędności - donosi "Rzeczpospolita", powołując się na wyniki badania przeprowadzonego przez firmę inwestycyjną Finax. Mimo to wskaźniki te wykazują tendencję wzrostową. Najlepiej żyje się osobom z pokolenia baby boomers (urodzeni między 1946 a 1964 rokiem) i pokolenia X (1965-1980).

Choć w ostatnim kwartale zmalał poziom stresu związanego z finansami osobistymi, większość Polaków nie dostrzega poprawy swojej sytuacji materialnej. Do 38 proc. powiększyła się grupa osób regularnie oszczędzających - pisze piątkowa "Rzeczpospolita".

ZOBACZ: Rachunki za prąd mogą być niższe. ZUS dopłaca do energii bez względu na zarobki

Dziennik, powołując się na badanie firmy doradztwa inwestycyjnego Finax, pisze, że komfort finansowy jest udziałem mniejszości Polaków. W drugim kwartale 2025 roku wskaźnik mierzący dobrostan finansowy polskiego społeczeństwa wyniósł 47 pkt na 100 możliwych. To o jeden pkt więcej niż w pierwszym kwartale, ale wciąż daleko od progu poczucia komfortu Polaków w kwestiach finansów - 50 pkt.

Sytuacja finansowa Polaków. Coraz więcej osób oszczędza

Z badania wynika, że w porównaniu z pierwszym kwartałem wzrosła liczba osób deklarujących regularne oszczędzanie. Jednak nadal ponad połowa Polaków w razie utraty pracy przetrwałaby maksymalnie trzy miesiące. Najbardziej zasobni są przedstawiciele pokolenia X i baby boomers, którym oszczędności starczyłyby na dłużej.

Jak podaje "Rzeczpospolita", w cyklicznym badaniu Polacy pytani są m.in. o samoocenę sytuacji finansowej, ale także o możliwości dotyczące oszczędzania czy zasobność portfeli. Indeks uwzględnia także dane makroekonomiczne, czyli zbiór informacji statystycznych, które odzwierciedlają ogólną sytuację i zachowanie gospodarki (np. poziomy PKB, inflacji czy bezrobocia).

ZOBACZ: Niebywała licytacja. Tracą mieszkanie przez 2000 zł długu, który spłacili

Dodatkowo, jak wskazuje dziennik, z raportu Habitat for Humanity Poland wynika, że Polacy pracują głównie na mieszkanie, które pożera dużą część ich dochodów. 14 proc. konsumentów wydaje na to nawet ponad połowę pensji, a co trzeciego nie stać na wynajem lub zakup mieszkania spełniającego jego potrzeby.