Pożar, który wybuchł w środę około południa, objął co najmniej 100 kilometrów kwadratowych. Ogień pojawił się w regionie Limassol, który słynie z produkcji wina, na południu Cypru. Wiadomo, że do czwartkowego poranka niektóre miejsca wciąż nie zostały w pełni dogaszone.

Dwie osoby zostały znalezione martwe w spalonym samochodzie. Co najmniej 10 osób zostało rannych, w tym dwie poważnie - podała lokalna policja.

Pożar na Cyprze. Ambasada Polski ostrzega turystów

W czwartek o świcie czerwona łuna unosiła się nad Limassol, czyli największym miastem regionu. Samoloty gaśnicze mogły kontynuować swoją pracę dopiero nad ranem.

Według lokalnych władz jest zbyt wcześnie, aby podać dokładny opis szkód lub jednoznacznie określić przyczynę pożaru. - Mówimy również o bardzo silnym wietrze, który ciągle zmieniał kierunek - powiedział rzecznik straży pożarnej Andreas Kettis.

W związku z zagrożeniem polska ambasada na Cyprze wydała ostrzeżenie dla turystów z naszego kraju. "W górach na północny wschód od Limassol trwa walka z pożarem. Możliwe są ewakuacje i zamknięte drogi. Unikaj wycieczek na te obszary!" - przekazano.

Pożar na Cyprze. Alarmujące prognozy pogody

W środę temperatury na wyspie osiągnęły wartość 43 st. C - z tego powodu wydano wówczas alert pogodowy. W czwartek wydano kolejne ostrzeżenie. Zgodnie z najnowszą prognozą tego dnia termometry mają wskazać nawet 44 st. C. Jeśli tak się stanie, byłby to najgorętszy dzień w tym roku na Cyprze.



W związku z pożarem Cypr zwrócił się o pomoc do innych krajów za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Hiszpania ma wysłać w czwartek dwa samoloty gaśnicze - przekazał rzecznik rządu Konstantinos Letymbiotis. Pomoc zadeklarowała również Jordania.



Cypr zmaga się z przedłużającą się suszą, która zmniejsza i tak już ograniczone zasoby wodne. Dotknięty pożarem obszar znajduje się na północ od cypryjskiego zbiornika Kouris - największego na wyspie. W środę zbiornik był wypełniony wodą zaledwie w 15,5 proc. swojej pojemności.

Źródło: Reuters

nn / polsatnews.pl