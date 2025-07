Maryla Rodowicz trafiła na gigantyczny billboard w samym sercu Nowego Jorku - na słynnym Times Square. Artystka pochwaliła się sukcesem w sieci - jak przyznała, było to jej marzenie i nie spodziewała się, że w tym roku uda jej się to osiągnąć. Jej obecność na billboardzie to efekt wyróżnienia przyznanego przez popularną platformę streamingową.