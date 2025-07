Prezydent USA Donald Trump udostępnił na platformie Truth Social nagranie, w którym funkcjonariusze FBI zatrzymują w Białym Domu Baracka Obamę, wyprowadzają go i wsadzają do więzienia. Materiał został stworzony przez sztuczną inteligencję. Trump postanowił nie informować o tym fakcie swoich obserwujących.

Barack Obama zakuty w kajdanki. Donald Trump publikuje fałszywe nagranie

W materiale najpierw przedstawiono rzeczywistą wypowiedź Baracka Obamy stwierdzającego, że "nikt, a w szczególności prezydent nie jest ponad prawem". Dalej pokazano podobne wystąpienia innych amerykańskich polityków, w tym między innymi Joe Bidena.

ZOBACZ: Trump oskarża kraje BRICS o manipulowanie światową gospodarką. "Szybko z nimi skończymy"

Po kilkudziesięciu sekundach następuje przejście i widzimy jak Barack Obama jest wyprowadzany przez agentów FBI. Były prezydent po chwili pada na kolana, a na jego nadgarstki funkcjonariusze zakładają kajdanki. W międzyczasie postać Donalda Trumpa pozostaje uśmiechnięta i cieszy się z interwencji.

Później następuje kolejne przejście i przed oczami użytkowników ukazuje się Obama, który jest ubrany w pomarańczowy, więzienny kombinezon i siedzi za kratami więzienia.

Trump zamieszczając nagranie, nie dodał do niego żadnego wpisu. Mimo to prezydent prawdopodobnie odniósł się tym materiałem do zarzutów w sprawie fałszerstw wyborczych, które wysuwano w ostatnim czasie pod adresem Obamy. Wcześniej głos w tej sprawie zabrała dyrektorka Wywiadu Narodowego USA Tulsi Gabbard. Urzędniczka wezwała do przeprowadzenia postępowania w sprawie potencjalnego spisku przy wyborach z 2016 r.