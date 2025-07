Dzwoni nieznany numer? W kilka sekund znikają pieniądze z konta

Wangiri to podstępna forma oszustwa telefonicznego, która zyskała popularność na całym świecie, w tym również w Polsce. Nazwa wywodzi się z języka japońskiego i jest tłumaczona, jako "szybkie cięcie " lub "jeden dzwonek i odcięcie". Mechanizm działania jest prosty: przestępcy wykonują krótkie połączenia, często z zagranicznych numerów i rozłączają się, zanim odbiorca zdąży odebrać.

Właśnie na tym polega cały trik, celem jest sprowokowanie użytkownika do oddzwonienia. Jeśli ulegnie ciekawości i wykona połączenie zwrotne, może zostać połączony z numerem typu premium, za który obowiązują wysokie opłaty, nierzadko sięgające kilkunastu złotych za minutę.

Jak podaje Communications Fraud Control Association, tego typu wyłudzenia generują globalne straty sięgające 2 mld dolarów rocznie na całym świecie.

Skala oszustw i potencjalne straty

Oszustwa typu wangiri należą do częstych przekrętów telefonicznych na świecie. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia, co ułatwia przestępcom działanie, a ich metody stają się coraz bardziej wyszukane.

W 2024 r., wraz z rosnącą popularnością tzw. botów dzwoniących, czyli zautomatyzowanych systemów bazujących na technologii VOIP, liczba takich oszustw wzrosła o 15 proc. Globalne koszty tego rodzaju działań sięgnęły miliardów dolarów. Przestępcy coraz skuteczniej ukrywają swoje numery i omijają wadliwe systemy wykrywania oszustw.

Ile może kosztować oddzwonienie?

Połączenia na numery premium lub międzynarodowe mogą wiązać się z wysokimi opłatami, niekiedy wynoszącymi nawet 5-20 zł za minutę. W niektórych krajach stawki są jeszcze wyższe. Co więcej, przestępcy potrafią również wysyłać SMS-y z numerów premium lub nakłaniać do ich wysyłania, co również generuje znaczące koszty dla ofiar ich działań.

Pexels Uwaga na te numery. Oddzwonienie może wiele kosztować

Nie warto oddzwaniać na nieodebrane połączenia z nieznanych numerów, zwłaszcza zagranicznych. Interpol wskazał osiem prefiksów telefonicznych, które często wykorzystywane są przez oszustów do przeprowadzania ataków typu Wangiri. Numery z kierunkami międzynarodowymi:

+223 (Mali)

+63 (Filipiny)

+994 (Azerbejdżan)

+216 (Tunezja)

+252 (Somalia)

+373 (Mołdawia)

+93 (Afganistan)

+383 (Kosowo)

Powinny one wzbudzić szczególną czujność. Połączenia z tych kierunków często wiążą się z próbą wyłudzenia pieniędzy poprzez kosztowne połączenia zwrotne.

Jak się chronić przez wangiri?

Aby uniknąć niepotrzebnych strat finansowych, warto przestrzegać kilku zasad bezpieczeństwa:

nie oddzwaniać pod nieznane, zagraniczne numery

zainstalować aplikację do blokowania połączeń spamowych (nowsze modele telefonów posiadają już tę funkcję w podstawowym oprogramowaniu)

zablokować połączenia z numerami premium i międzynarodowymi

zgłosić każdy podejrzany incydent operatorowi sieci

zachować ostrożność w sieci (nie podawać swojego numeru na niesprawdzonych stronach i nie klikać linków w SMS-ach z nieznanych numerów)

Oszustwo wangiri pokazuje, że nawet jedno nieodebrane połączenie może skutkować realnymi stratami. Dlatego tak ważna jest świadomość zagrożeń związanych z cyberprzestępczością.

red. / polsatnews.pl