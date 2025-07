Niemcy zdecydowały się na deportację 81 Afgańczyków do ich ojczyzny. To drugi taki transport od momentu powrotu talibów do władzy w Afganistanie. Niemcy zapowiadają kolejne kroki zmierzające do ograniczenia nielegalnej migracji. - Jesteśmy na dobrej drodze, ale jeszcze nie na jej końcu - podsumował kanclerz Friedrich Merz.