"Pamiętacie prowokacje na Marszach Niepodległości (...)? To się może powtórzyć" - napisał poseł Dariusz Matecki o sobotnich "manifestacjach przeciwko migracji". Powołał się przy tym na informację "z wewnątrz KGP". Polityk zaapelował, aby "każdemu kto prowokuje" robić zdjęcia. Na wpis zareagowała policja. "Pana wpis jest prowokacją (...) fałszywym pomówieniem tysięcy policjantów" - przekazano.

Poseł PiS Dariusz Matecki wystosował w mediach społecznościowych apel do uczestników "manifestacji przeciwko masowej migracji".

"Mam informację z wewnątrz Komendy Głównej Policji. Pamiętacie prowokacje na Marszach Niepodległości za pierwszych rządów niemieckiego agenta? To się może teraz powtórzyć. Wystrzegajcie się wszelkich prowokacji, agresji, skrajnie wulgarnych haseł" - napisał w mediach społecznościowych.

Polityk poprosił, aby "każdemu kto ewidentnie prowokuje" robić zdjęcia, a następnie "weryfikować w pimeyes". Matecki zagroził, że "jeśli potwierdzi się, że to funkcjonariusz skierowany do prowokacji, to zrobimy mu piekło".

Poseł pisze o "prowokacji". Służby odpowiadają

Do wpisu Mateckiego odniosła się policja.

"Szanowny Panie Pośle, to właśnie Pana wpis jest prowokacją samą w sobie, fałszywym pomówieniem tysięcy policjantów, którzy jutro zamiast spędzić czas z rodzinami, będą pełnić służbę i robić wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzeń oraz osobom postronnym" - napisano w komentarzu do wpisu posła.

Jak zaznaczono, "policja jest dla wszystkich obywateli, także dla Pana, i nie godzimy się na to, aby stawiać nas po którejkolwiek stronie sceny politycznej".

ZOBACZ: "Granica polsko-białoruska nie jest bramą do Europy". Ruszyła kampania informacyjna rządu

"Apelujemy o wzajemny szacunek i niewzbudzanie niechęci lub nienawiści wobec policjantów u przedstawicieli różnych środowisk" - dodano.

W sobotę w niektórych miastach mają odbyć się organizowane przez Konfederację pikiety "Stop imigracji!". Wśród planowanych lokalizacji są m.in. Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Białystok oraz Lublin.