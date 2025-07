Mieszko R., który w maju dokonał zbrodni na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego, zostanie wysłany na kolejną obserwację psychiatryczną - tym razem do zamkniętego ośrodka. Co więcej, w najbliższych dniach do stołecznego sądu zostanie skierowany wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla 22-latka.