Gerbera to tani dron produkowany masowo przez Rosję i używany do odwracania uwagi ukraińskiej OPL. Białoruski śmigłowiec pełnił z kolei zadania dotyczące kontroli przestrzeni powietrznej kraju. Po zaobserwowaniu obcego obiektu Mi-24 otworzył ogień i zniszczył rosyjską maszynę.

Według agencji Interfax-Ukraina w tym czasie nad Białorusią znajdowały się co najmniej trzy rosyjskie drony. Nie wiadomo, co stało się z pozostałymi dwoma bezzałogowcami. Przekazano jednak, że rosyjskie maszyny regularnie latają nad terytorium Białorusi i zmierzają w kierunku Ukrainy.

Rosyjskie drony nad terytorium obcych państw

Zdaniem Interfax-Ukraina rzadko dochodzi do sytuacji, aby były one niszczone. Agencja przekazała, że 10 lipca rosyjska Gerbera wleciała znad Białorusi nad terytorium Litwy. Choć dron był ścigany przez białoruskiego Mi-24, służbom nie udało się go zestrzelić.

Ukraińska obrona powietrzna poinformowała z kolei o zestrzeleniu 61 rosyjskich dronów, które atakowały Ukrainę w nocy z 13 na 14 lipca. Do tej operacji Rosja użyła łącznie 136 dronów uderzeniowych oraz tzw. wabików, do których należą maszyny Gerbera.