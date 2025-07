W sobotni wieczór w oknie życia prowadzonym przez siostry loretanki w Warszawie znaleziono noworodka. To szóste dziecko, które trafiło do tego miejsca. Chłopiec, któremu siostry nadały imię Jakub, został natychmiast przekazany służbom medycznym.

Okno Życia w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Loretanek mieści się na warszawskiej Pradze-Północ przy ul. Kłopotowskiego 18. Ostatni raz dziecko trafiło tam w 2020 roku.

W rozmowie z Vatican News siostra Wioletta Ostrowska CSL, asystentka generalna zgromadzenia, przyznała, że często zdarzają się fałszywe alarmy. Tym razem jednak sygnał okazał się prawdziwy.

- W godzinie Apelu Jasnogórskiego okazało się, że było zawiniątko w oknie życia, nie wiedziałyśmy co to jest, ale kiedy wyjęłyśmy, to był chłopczyk, w naszej ocenie wyglądający zdrowo, bardzo ładnie. Chłopczyk świeżo po urodzeniu - relacjonuje s. Wioletta Ostrowska.

Warszawa. Chłopiec w oknie życia

Po odkryciu dziecka siostry natychmiast wezwały odpowiednie służby. - Zadzwoniłam na policję i po karetkę, bo taka jest procedura, kiedy dziecko trafia do okna życia – wyjaśnia siostra. - Dziecko trochę zaczęło płakać. Zaczęłyśmy kołysać, mamy zawsze przygotowane łóżeczko z temperaturą taką, jaka jest w łonie matki, przykryłyśmy go kocykiem i nadałyśmy mu imię Jakub. Byłyśmy tam we trzy przy tej procedurze, służby przyjechały jednocześnie. Pogotowie bardzo szybko zabrało chłopczyka do szpitala - dodała.

Policja zabezpieczyła ślady wokół okna życia, aby ustalić, czy matka działała z własnej woli, czy też mogła być pod presją. Rozpoczęto również poszukiwania opiekunów dziecka.

Siostry loretanki nie kryją emocji. - My na początku trochę byłyśmy wystraszone i zestresowane, ale bardzo szybko przyszła wdzięczność i radość. Wdzięczność za życie, które zostało uratowane, wdzięczność mamie, że donosiła ciążę i urodziła chłopczyka - podkreśla s. Wioletta Ostrowska. Zapewnia również o dalszej modlitwie za chłopca, jego rodziców oraz przyszłą rodzinę adopcyjną, wyrażając nadzieję, że "to dziecko spotka miłość".

Czym są okna życia?

Okno życia to miejsce, w którym rodzic może pozostawić anonimowo swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Okna życia powstają najczęściej przy domach żeńskich zgromadzeń zakonnych. Siostry czuwają cały rok, by podjąć natychmiastową opiekę nad dzieckiem. Okno otwiera się z zewnątrz i jest łatwo dostępne.

Otwarte – uruchamia alarm w domu, w którym jest zainstalowane. Pozostawione w nim dziecko natychmiast otrzymuje pomoc. Zgodnie z procedurą powiadamiane jest pogotowie ratunkowe i policja.

W następnej kolejności zawiadamiany jest sąd rodzinny, by można było uruchomić procedurę adopcji.