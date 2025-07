Powrót Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. POLSA podała szczegóły

Polska Agencja Kosmiczna przekazała w piątek, że proces powrotu członków misji Ax-4 będzie transmitowany na żywo przez Axiom Space, NASA i SpaceX.

Transmisja rozpocznie się w poniedziałek 14 lipca o godz. 10.30 czasu polskiego. O godz. 10.55 ma nastąpić zamknięcie włazu. Transmisja ma zostać wznowiona o godz. 12.45. Dwadzieścia minut później, o godz. 13.05 kapsuła Dragon Grace z astronautami na pokładzie ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Dokładne godziny mogą ulec zmianie.

Załoga ma wodować w Pacyfiku, u wybrzeży Kalifornii.

"Zespoły misji będą na bieżąco monitorować warunki pogodowe w potencjalnych miejscach wodowania, aby zapewnić bezpieczne i udane wyciągnięcie z wody kapsuły i załogi" - zapowiedziała POLSA.

Agencja zastrzegła jednocześnie, że w podanych przedziałach czasowych mogą nastąpić przesunięcia.

Po powrocie z orbity Sławosz Uznański-Wiśniewski przyleci do Europy - do Kolonii w Niemczech, gdzie znajduje się siedziba Europejskiego Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Astronauta trafi do ośrodka Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) "Envihab", który stanowi kluczowe centrum monitorowania medycznego i rehabilitacji po misjach.

"Zespół medycyny kosmicznej ESA, w skład którego wchodzą lekarze operacyjni ESA, fizjoterapeuci i trenerzy sportowi, będzie monitorował Sławosza podczas jego powrotu do ziemskiej grawitacji dzięki specjalnemu programowi regeneracji" - podała wcześniej POLSA.

Misja Ax-4, której uczestnikiem jest Polak, rozpoczęła się 25 czerwca. Dzień później, 26 czerwca, kapsuła Dragon Grace z czworgiem astronautów na pokładzie zadokowała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Na stacji Sławosz Uznański-Wiśniewski miał do wykonania 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Astronauta czterokrotnie połączył się na żywo z dziećmi i młodzieżą w Polsce - spotkania odbyły się w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i w Warszawie. W trakcie dwóch spotkań, we Wrocławiu i Rzeszowie, połączenie było realizowane w ramach ARISS (Amateur Radio on the International Space Station) – międzynarodowego programu edukacyjnego, którego celem jest umożliwienie kontaktu radiowego radioamatorom oraz szkołom z astronautami na ISS.

Według najnowszego raportu POLSA, opublikowanego w nocy z czwartku na piątek, aktualny stan realizacji podstawowych celów misji polskiego astronauty na ISS to 91,3 proc.

