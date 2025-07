"Poważna rekonstrukcja" w ukraińskim rządzie? Zełenski ujawnia

Podczas swojej wizyty we włoskiej stolicy prezydent Ukrainy odniósł się do możliwości zmiany ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych. Jak stwierdził, rozważa mianowanie na to stanowisko obecnego ministra obrony Ukrainy - 43-letniego Rustema Umierowa.

- Powiem wam szczerze, że jeśli zdecyduję - a stanie się to w najbliższej przyszłości - że do reprezentowania Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, naszym kluczowym ambasadorem będzie minister obrony Rustem Umierow. To z pewnością wpłynie to na poważną rekonstrukcję rządu Ukrainy - ujawnił Wołodymyr Zełenski.

Nowy ambasador Ukrainy w USA? Zełenski ujawnia nowe informacje

Jak wskazał, pomysł, aby to właśnie Umierow pokierował misją ukraińską dyplomatyczną w Stanach Zjednoczonych wynika przede wszystkim z faktu, "że wszystkie decyzje i budżet są związane z wojną rosyjsko-ukraińską" - opisuje Ukraińska Prawda.

Zełenski potwierdził jednocześnie, że chce zastąpić ambasador Ukrainy w Waszyngtonie Oksanę Markarową. Zaznaczył, że skontaktował się już z dyplomatką i podziękował za jej służbę.

Prezydent Ukrainy dodał, że chciałby, aby kontynuowała pracę w Ukrainie. - Wiele od tego zależy. Jestem otwarty, chciałbym, żeby to działało się w Ukrainie. Jeśli jednak podejmie inną decyzję, to ta droga jest jej wyborem - powiedział Zełenski.

Ukraina. Media o zmianach w dyplomacji

Ukraińska Prawda przypomina, że w czerwcu minister spraw zagranicznych Ukrainy - Andrij Sybiha - poinformował, że Zełenski podjął już "pewne decyzje personalne" w sprawie zmiany szefów niektórych zagranicznych instytucji. Zmiany te miały wejść w życie w lipcu.

Z medialnych doniesień wynika natomiast, że podczas rozmowy telefonicznej Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, która odbyła się 4 lipca, omówiono kwestię zastąpienia Markarowej.

