Iga Świątek wywołała niemałą sensację, kiedy została zapytana, co zje po wygranym meczu z Danielle Collins.

- Jest danie, które teraz często jem. Zajadałam się nim jako dziecko. To makaron z truskawkami - powiedziała polska tenisistka.

Wyznanie tenisistki wyraźnie nie spodobało się nasłuchującej publiczności, co zdziwiło Świątek. - Dlaczego to taki duży problem? Każdy powinien go (makaronu z truskawkami - red.) spróbować - mówiła.

Truskawki są ikoną turnieju Wimbledon - przypomina serwis today.com. Co roku, w ciągu zaledwie dwóch tygodni rozgrywek, rzesze widzów pochłaniają ponad 34 tony tych owoców, tradycyjnie serwowanych ze śmietanką. Fenomen truskawek na Wimbledonie jest tak silny, że motyw ten pojawia się nawet na sprzedawanych tam gadżetach.

Wimbledon 2025. Iga Świątek podbija internet makaronem z truskawkami

Wypowiedź szybko stała się hitem w sieci, wywołując mieszane reakcje. Na TikToku fragment wywiadu obejrzało już ponad 2 mln użytkowników. Wiele osób pierwszy raz dowiedziało się o daniu i nie kryło zdziwienia połączeniem truskawek z makaronem. Inni natomiast, szczególnie Polacy, cieszyli się, że danie zdobywa rozgłos na całym świecie.

Wiele portali zamieściło w swoich kulinarnych rubrykach przepisy na ulubione danie Świątek, w tym New York Times.

Włoski tenisista Flavio Cobelli życzył Świątek "powodzenia we Włoszech". Ananas na pizzy jeszcze przejdzie, ale makaron z truskawkami to już przesada - twierdzi sportowiec.

Wimbledon 2025. Iga Świątek w finale. Kiedy i gdzie obejrzeć mecz?

Iga Świątek po raz pierwszy awansowała do finału Wimbledonu. W sobotę o godz. 17 Polka zmierzy się o tytuł w Wielkim Szlemie z Amerykanką Amandą Anisimovą.

Transmisja meczu w sobotę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz online w Polsat Box Go.