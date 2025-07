Podczas rodzinnych wakacji na greckiej wyspie Korfu doszło do tragedii. Małżeństwo z Polski weszło do wzburzonego morza i zostali porwani przez fale. Zdarzenie obserwował ich 16-letni syn. Służbom ratunkowym udało się wyciągnąć z wody ojca, jednak życia matki nie zdołano ocalić.

Grecki portal neakriti.gr poinformował, że trzyosobowa rodzina z Polski przyjechała na Korfu, by spędzić tam wakacje. We wtorek po południu wybrali się na plażę Roda, by popływać. Jak podkreślono, warunki na morzu były wówczas wyjątkowo niebezpieczne - panowały silne prądy i wysokie fale. Mimo to rodzice postanowili wejść do wody.

Dramat polskiej rodziny na Korfu. Utonęła 40-letnia Polka

Wzburzone fale porwały matkę i ojca w kierunku skał. Ich 16-letni syn, stojąc na brzegu, bezradnie przyglądał się rozgrywającemu się dramatowi. Na miejsce natychmiast wezwano funkcjonariuszy Centralnego Kapitanatu Portu w Korfu, którzy rozpoczęli akcję ratunkową.

Około półtorej godziny później ojciec nastolatka został wyciągnięty z morza z niewielkimi obrażeniami, ale 40-latka została znaleziona nieprzytomna. Została przetransportowana karetką pogotowia do szpitala na Korfu, gdzie potwierdzono jej zgon.

ZOBACZ: Tragedia na jeziorze Małszewskim. Nie żyje trzech nastolatków

Ojciec i 16-letni syn trafili do szpitala, gdzie przebywają na obserwacji. Choć fizycznie nie odnieśli poważnych obrażeń, obaj znajdują się w stanie silnego szoku po dramatycznych wydarzeniach i wymagają opieki medycznej oraz wsparcia psychologicznego.

To kolejny tragiczny wypadek z udziałem Polaków na terenie Grecji. W maju 45-letni mężczyzna z Polski spadł z balkonu hotelowego w Hersonissos - mimo natychmiastowej pomocy zmarł w szpitalu. Kilka tygodni wcześniej, w kwietniu, 47-letnia Polka zginęła podczas wspinaczki w masywie Olimpu - kobieta runęła ze stromego zbocza i poniosła śmierć na miejscu.