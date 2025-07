Kościół w Hirschwang an der Rax w Dolnej Austrii został wystawiony na sprzedaż. Sytuacja jest spowodowana zmniejszającą się liczbą wiernych oraz kłopotami finansowymi diecezji. Wcześniej takie same kroki zostały podjęte wobec barokowej świątyni oraz zespołu budynków klasztownych w Korneuburgu pod Wiedniem. Eksperci alarmują - liczba wiernych w Austrii spada.

Decyzja o sprzedaży świątyni w Hirschwang an der Rax została podjęta w porozumieniu z parafią Edlach an der Rax. Zgodnie z ustaleniami, diecezja pozbędzie się zarówno filii kościoła, jak i przynależnej do niej plebanii, która w międzyczasie służyła jako przedszkole i klub.

Miejscowy diakon Norbert Manga przekazał, że na 380 katolików w Edlach an der Rax przypada aż pięć kościołów. Są one rozmieszczone w promieniu dziesięciu kilometrów. Inny kapłan, ksiądz Heimo Sitter, powiedział natomiast, że w ostatnim czasie w niedzielnych nabożeństwach w filii kościoła w Hirschwang uczestniczyło średnio zaledwie od czterech do sześciu osób.

Austriacki kościół wystawiony na sprzedaż. Wcześniej zrobiono tak z innymi obiektami

W związku z malejącą liczbą uczestników nabożeństw parafia nie jest już w stanie ponosić wysokich kosztów renowacji i utrzymania budynku kościoła. W związku z tą sytuacją zapadła decyzja o wystawieniu go na sprzedaż. Możliwe jest także przekazanie obiektu innej wspólnocie chrześcijańskiej, o ile będzie taka potrzeba.

ZOBACZ: Kościół zamienił księdza na awatar sztucznej inteligencji

Przed przygotowaniem oferty sprzedaży o pomoc poproszono lokalnego rzeczoznawcę. Ze sporządzonej wyceny wynika, że wartość kościoła i dawnej plebanii wynosi 240 tysięcy euro. Zdaniem eksperta oba budynki wymagają pilnego remontu.

To nie pierwszy przypadek, kiedy austriackie kościoły wystawiane są na sprzedaż. Wcześniej pojawiło się podobne ogłoszenie, dotyczące barokowej świątyni i zespołu budynków klasztornych w Korneuburgu pod Wiedniem. Obiekty zostały zakupione przez włoską firmę deweloperską. Podobny los spotkał świątynię w Rudolfsheim-Fuenfhaus, która została przekazana Cerkwi Prawosławnej.

Liczba wiernych w Austrii maleje. Coraz więcej przypadków wystąpienia z kościoła

Władze kościelne nie wykluczają, że konieczna okaże się sprzedaż kolejnych zabudowań. Wszystko przez malejącą liczbę wiernych. Według najnowszych statystyk w 2023 roku wspólnotę Kościoła katolickiego w Austrii opuściły 85 163 osoby. W tym samym okresie do kościoła przyjęto 4575 osób.

ZOBACZ: Polacy ocenili Kościół. Duchowni nie mają powodów do optymizmu

Księża alarmują, że maleje także liczba chrztów. W 2023 roku ich liczba wyniosła 39 488.