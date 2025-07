Wyjątkowa misja Ukraińców. Pierwszy raz w historii

"Jest to pierwszy potwierdzony, skuteczny atak w nowoczesnej wojnie, w którym wykorzystano wyłącznie platformy bezzałogowe" - informuje biuro prasowe 3. Szturmowej Brygady AZOW. W sieci opublikowano nagranie, na którym zarejestrowano wyjątkową misję przeprowadzoną przez ukraińskich żołnierzy.

Wojna w Ukrainie przez wielu analityków określana jest wyścigiem nowoczesnych technologii wojskowych. Świadczą o tym kolejne rodzaje sprzętu, które trafiają do żołnierzy i które skutecznie wykorzystywane są w misjach.

Niemal od samego początku bardzo ważnym elementem są zdalnie sterowane sprzęty m.in. drony, czy też pojazdy gąsiennicowe. Jak się okazuje, ich wykorzystanie daje zupełnie nowe możliwości żołnierzom, którzy mają przeprowadzać skuteczne działania będąc w znacznej odległości od linii walk.

Wojna na Ukrainie. Wyjątkowa misja żołnierzy AZOW-a

O nietypowym, ale skutecznej metodzie walki poinformowało biuro prasowe 3. Szturmowej Brygady AZOW. Elitarna jednostka Sił Zbrojnych Ukrainy opublikowała nagranie na którym widać atak na rosyjskie pozycje z wykorzystaniem dronów i zdalnie sterowanych pojazdów.

"Bez piechoty i bez strat. Trzecia Szturmowa przeprowadziła bezprecedensową operację. Żołnierze zaatakowali pozycje wroga w obwodzie charkowskim, oczyścili je i wzięli okupantów do niewoli wyłącznie za pomocą dronów i naziemnych kompleksów robotycznych" - napisano.

"W ten sposób wrogie umocnienia zostały zaatakowane przez kamikadze FPV i NRK. Kolejny robot zbliżał się już do zniszczonego schronu, gdy wróg, aby uniknąć wysadzenia, ogłosił kapitulację. Ocalali okupanci zostali wyprowadzeni na nasze pozycje i zgodnie z regulaminem wzięci do niewoli (…) Jest to pierwszy potwierdzony, skuteczny atak w nowoczesnej wojnie, w którym wykorzystano wyłącznie platformy bezzałogowe" - dodano.