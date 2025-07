Rewolucja w ukraińskim rządzie. Media wskazują faworyta na fotel premiera

O prawdopodobnych zmianach w rządzie w Kijowie pisze portal Suspilne. Według informacji uzyskanych przez dziennikarzy, powołujących się na źródła w prezydenckiej partii Sługa Narodu, funkcję premiera straci Denys Szmyhal.

Polityk zajmuje to stanowisko ponad 5 lat, co czyni go najdłużej urzędującym szefem rządu w historii Ukrainy.

Ukraina. Prezydent Zełenski chce zmian w rządzie

Według informatorów Suspilne otoczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jest niezadowolone z działań całego rządu. Jak przekazano, premier Szmyhal "nie przedstawia wizjonerskiego myślenia, które mogłoby poprawić zarówno gospodarkę, jak i ogólną kondycję społeczną".

- Obecny rząd zajmuje się "łataniem dziur" - stwierdza anonimowe źródło.

Jednocześnie poinformowano, że faworytem do zajęcia stanowiska szefa rządu jest obecna minister gospodarki Julia Swyrydenko. Wcześniej rozważani byli m.in. Mychajło Fiodorow, Ołeksij Kuleba i Ołeksij Czenyszow.

To nie pierwszy raz, gdy w przestrzeni medialnej pojawia się informacja o zmianie ukraińskiego premiera. Latem ubiegłego roku również pojawiły się takie pogłoski, jednak wówczas Rada Najwyższa zdecydowała o wymianie kilku ministrów.

Nieoficjalnie ustalono, że kwestia zmian podjęta zostanie podczas posiedzenia 15 lipca.