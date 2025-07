"Opowiadanie o tym jest głupie". Spór w koalicji przed rekonstrukcją

- Toczy się rekonstrukcja i albo pani Pełczyńska nie wie, co się dzieje albo nie ufa swojemu liderowi - mówił w "Graffiti" na antenie Polsat News wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W kontekście niedawnych słów minister z Polski 2050 powiedział, że opowiadanie o tym, że rekonstrukcja się nie odbywa "jest głupie".

Prowadzący zapytał swojego gościa o planowaną rekonstrukcję rządu. W tym kontekście przypomniał słowa minister polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która stwierdziła w "Graffiti", że toczy się "opera mydlana" wokół planowanych zmian.

Wiceszefowa Polski 2050 skrytykowała również pomysł Lewicy ws. utworzenia ministerstwa mieszkalnictwa, nazywając to "produkcją stołków".

"To nie będzie wielki reset". Krzysztof Gawkowski o rekonstrukcji

Do słów koleżanki z ław rządowych w ostrych słowach odniósł się we wtorkowym programie "Graffiti" Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji z ramienia Lewicy.

- Opowiadanie o tym, jak nie było rekonstrukcji a lider jakiejś partii w niej uczestniczy i rozmawia o niej, że tu nic się nie wydarzy uważam za głupie. Toczy się rekonstrukcja i albo pani Pełczyńska nie wie, co się dzieje albo nie ufa swojemu liderowi, ja rozmawiam z Czarzastym i wiem, co się dzieje jakie są konkrety, mówiliśmy też o resorcie mieszkalnictwa i to jest dla nas ważne - powiedział.

Polityk skrytykował też nocne spotkanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni z politykami PiS. Gawkowski stwierdził, że doprowadził on tym zachowaniem koalicję do "krawędzi zaufania".

Pełczyńska-Nałęcz krytycznie o pomyśle Lewicy

Przypomnijmy, że czwartego lipca w programie Graffiti" wiceszefowa Polski 2050 skomentowała propozycję Lewicy ws. resortu mieszkalnictwa. - Tworzenie ministerstw, jako rozwiązanie problemów, jest chybione. To produkcja stołków dla samych siebie, a nie rozwiązań dla ludzi - powiedziała.



- Mamy rząd koalicyjny, a to wymaga dialogu - powiedziała minister polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. - Moja partia jest partią rozmowy, jesteśmy gotowi usiąść i ustalić dobre rozwiązanie, gdzie trzeba ustąpić dla dobra wspólnego - dodała, odnosząc się do zapowiedzianej przez premiera Donalda Tuska rekonstrukcji rządu.

Pełczyńska-Nałęcz przekazała, że ten rząd potrzebuje wizji, planu działania i wdrażania. - Jesteśmy konstruktywni. Ale musimy zrobić to jak najszybciej, bo taka opera mydlana rekonstrukcji, to nie jest metoda na rządzenie - zaznaczyła.