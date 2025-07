PKP publikuje specjalny komunikat z apelem do pasażerów pociągów kursujących między Litwą i Niemcami a Polską. Ci bowiem muszą przygotować się na pewne zmiany. Wszystko to z powodu przywrócenia od 7 lipca tymczasowych kontroli granicznych. Zgodnie z rozporządzeniem, zaostrzone zasady wjazdu do naszego kraju obowiązywać mają co najmniej do 5 sierpnia.