- Przekażemy Ukrainie dodatkowe uzbrojenie defensywne - oświadczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Wcześniej USA zapowiedziały wstrzymanie wsparcia militarnego dla Kijowa. Jak przekazały media, Trump stwierdził, że to nie on podjął taką decyzję. W poniedziałek zadeklarował, że broń dla Ukrainy zostanie wysłana. - Muszą być w stanie się bronić. Są mocno atakowani - powiedział prezydent USA.

"Na polecenie prezydenta Donalda Trumpa Departament Obrony USA wysyła do Ukrainy dodatkową broń defensywną, aby mogli się oni bronić, podczas gdy my pracujemy nad zapewnieniem trwałego pokoju" - oświadczył rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Decyzja ta jest diametralnie inna od postanowienia sprzed kilku dni, które wstrzymało przekazanie Kijowowi amunicji do obrony przeciwlotniczej. Jak wtedy przekazano, decyzja dotyczy dostaw nie tylko dla Ukrainy.

W komunikacie opublikowanym na stronie Pentagonu podkreślono, że przeglądy dostaw broni do innych krajów będą dalej prowadzone i są integralną częścią strategii "Ameryka przede wszystkim".

Zamiar wysłania Ukrainie dodatkowego uzbrojenia wyraził w poniedziałek prezydent USA Donald Trump.

- Wyślemy więcej broni. Muszą być w stanie się bronić. Są bardzo mocno atakowani. Będziemy musieli wysłać więcej broni, przede wszystkim defensywnej - powiedział dziennikarzom podczas spotkania z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu.

Wojna w Ukrainie. USA wstrzymały dostawy broni. Donald Trump: To nie mój rozkaz

W ubiegłym tygodniu Biały Dom potwierdził doniesienia mediów o wstrzymaniu przekazywania Ukrainie części pocisków do systemów obrony powietrznej.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapewniła w poniedziałek, że dostawa broni dla Kijowa została wstrzymana w ramach standardowej procedury przeglądu, prowadzonej przez Pentagon w odniesieniu do wsparcia udzielanego przez USA wszystkim krajom, nie tylko Ukrainie.

Jak powiedziała zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly, decyzja taka została podjęta, by "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu".

ZOBACZ: Trump nominowany do pokojowego Nobla. "Zasłużyłeś na to"

Jednocześnie prezydent USA Donald Trump podczas ostatniej rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił go, że zawieszenie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy nie jest na jego osobisty rozkaz - przekazał "The Wall Street Journal".

Po rozmowie z Zełenskim Trump powiedział, że jest z niej zadowolony i jest zdeterminowany, by pomóc Ukrainie. Prezydent USA po raz pierwszy wyraził wątpliwość, by prezydent Rosji Władimir Putin dążył do pokoju.