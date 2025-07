- Myślę, że to jest absurdalne, by tworzyć trzecią partię - tak Donald Trump ocenił pomysł szefa Tesli i swojego byłego doradcy Elona Muska o założeniu nowej partii. Prezydent USA przekazał również, że jest przekonany o zawarciu porozumienia z Hamasem w tym tygodniu.

- Od zawsze mieliśmy system dwupartyjny. Utworzenie trzeciej partii jedynie wywołuje zamieszanie... Może mieć z tym dobrą zabawę (Elon Musk - red.), ale uważam, że to absurdalne - powiedział Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami przed odlotem do Waszyngtonu z New Jersey.

ZOBACZ: Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem. Jest komunikat Kremla

Elon Musk ogłosił w sobotę powstanie nowego ugrupowania o nazwie Partia Ameryki. Zdaniem szefa Tesli nowa partia jest potrzebna, aby zwalczyć duopol partyjny Republikanów i Demokratów.

Oświadczenie Muska pojawiło się dzień po podpisaniu "Wielkiej pięknej ustawy" - projektu budżetowego, któremu otwarcie sprzeciwiał się Elon Musk. Jego zdaniem ustawa przyczyni się do zwiększenia deficytu.

We wpisie na platformie Truth Social, Donald Trump przekazał, że czuje się "zasmucony", obserwując, jak Musk się "wykoleja". Prezydent stwierdził również, że szef Tesli w ciągu ostatnich pięciu tygodni stał się "w zasadzie wrakiem".

Donald Trump o porozumieniu z Izraelem i Hamasem

W rozmowie z dziennikarzami Trump odniósł się też do możliwego porozumienia dotyczącego uwolnienia zakładników przez Hamas i zawieszenia broni w Strefie Gazy. Według niego jest szansa, że takie porozumienie zostanie osiągnięte w tym tygodniu. W poniedziałek Trump ma spotkać się w Białym Domu z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu.

Portal Axios, powołując się na dwóch przedstawicieli władz USA, przekazał, że Trump chce osiągnąć z Netanjahu porozumienie dotyczące warunków zakończenia wojny w Strefie Gazy.

Umowa przewiduje 60-dniowy rozejm obejmujący uwolnienie 10 żywych izraelskich zakładników i przekazanie zwłok 18 zmarłych. Trump ma nadzieję, że będzie to krok w kierunku szerszego porozumienia, chociaż Netanjahu jak dotąd nie chciał podpisać żadnego układu kończącego wojnę - zaznaczył Axios.