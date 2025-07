Władimir Putin wziął udział w forum "Wszystko dla zwycięstwa!", które organizuje Ogólnorosyjski Front Narodowy (ONF). Przywódca podkreślił, że przewodnie hasło spotkania jest także "symbolem obecnych czasów" i wezwaniem "każdego mieszkańca Rosji".

Według niego motto forum jest "historycznym wezwaniem doskonale znanym i rozumianym przez każdego z nas". - Stało się symbolem naszych czasów: walki o wolność i sprawiedliwość, bezpieczeństwo naszych granic, o prawo narodu rosyjskiego do samodzielnego decydowania o swoim rozwoju - uznał.

Władimir Putin wskazał, o co "walczą chłopaki na froncie"

Jak stwierdził Putin, "dokonamy tego i tak się stanie". - Ponieważ razem stanowimy kolosalną, niezniszczalną siłę w naszej uczciwości i wewnętrznej jedności - powiedział lider odpowiedzialny za wybuch pełnoskalowej wojny w Ukrainie.

Prezydent Rosji zachęcił uczestników forum do tego, aby ich codzienna praca i wysiłki były skupione na "wspólnym celu", jakim jest "bezpieczna i spokojna przyszłość Rosji". - To jest to, na co wszyscy pracujemy. To jest to, o co chłopaki walczą na froncie - dodał.

Putin mówił także o zachodnich państwach, których "problemy są o wiele bardziej dotkliwe niż te, które ma Rosja". Wspomniał, że w ostatnim czasie drony dostarczone przez ONF zniszczyły sprzęt ukraiński o wartości 2 mld dolarów.

- Niech podatnicy z krajów zachodnich usłyszą te liczby i zastanowią się, gdzie ich rząd wydaje pieniądze obywateli zamiast podwyższać płace, rozwijać systemy opieki zdrowotnej, systemy mieszkaniowe i usługi komunalne - zauważył Putin.

Putin wspomina o Gudkowie. "Wyzwalał ziemię kurską"

Lider reżimu w Moskwie wspomniał także o nielegalnych migrantach, którzy napływają do Europy. Przyznał, że Rosja zmaga się z podobnymi problemami, ale są one "pod kontrolą". - Musimy ich zatrudniać, aby pracowali tam, gdzie są potrzebni i nie zabierali pracy miejscowym - powiedział.

- Tam (na Zachodzie red.) nie zawsze to działa. I wszędzie jest wiele tego typu problemów. My też je mamy, ale oni mają ich o wiele więcej. A im dalej będą kontynuować politykę, którą do tej pory prowadzili wobec Rosji, tym gorzej będzie – podkreślił prezydent Rosji.

Podczas swojego przemówienia Władimir Putin wspomniał także o zastępcy dowódcy rosyjskiej marynarki wojennej - Michaile Gudkowie. Prezydent uczcił śmierć generała minutą ciszy oraz obiecał zadbać o jego rodzinę. Przypomniał także, że generał brał udział w "specjalnej operacji wojskowej" od pierwszych dni.

Jak dodał, od niedzieli 155. brygada będzie nosić imię Gudkowa. - Dowodził legendarną 155. brygadą gwardii piechoty morskiej (...). Razem ze swoimi towarzyszami bronił i wyzwalał ziemię kurską - podkreślił.