"W dni robocze nie będzie możliwe dojście przez Dolinę Kościeliską do schroniska na Hali Ornak. Nie będzie też można zwiedzać Jaskini Mroźnej. Powodem jest budowa kanalizacji" - informuje Tatrzański Park Narodowy (TPN).

Utrudniania rozpoczną się od poniedziałku i będą obowiązywały w dni robocze.

"W tych dniach nie będzie możliwości dotarcia Doliną Kościeliską do schroniska na Hali Ornak. Zamknięty będzie również czarny szlak do Jaskini Mroźnej, a jaskinia pozostanie nieczynna dla zwiedzających" - podał TPN w komunikacie.

Tatry. Utrudnienia w Dolinie Kościeliskiej. Powodem budowa kanalizacji

W popularnej wśród turystów Dolinie Kościeliskiej na czas budowy kanalizacji będzie zamknięty odcinek szlaku od Lodowego Źródła, czyli od odejścia szlaku na Halę Stoły, do Polany Pisanej. Ograniczenia obowiązują od poniedziałku do piątku, do odwołania. W weekendy trasa i jaskinia będą dostępne dla turystów.

TPN apeluje, by nie próbować omijać zamkniętego odcinka poza wyznaczonym szlakiem – grozi to zniszczeniem chronionej przyrody oraz niebezpieczeństwem na terenie prac budowlanych - wyjaśniają władze parku.

Wstępny termin zakończenia prac

Wstępny termin zakończenia prac to 16 lipca, ale może on ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i geologicznych. Dalsze etapy budowy kanalizacji mają potrwać do października i będą ogłaszane z tygodniowym wyprzedzeniem.

Przejście Doliną Kościeliską - nawet w dni otwarte - może być utrudnione dla osób z wózkami oraz dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

