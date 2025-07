Na Węgrzech doszło do wypadku autobusu, który przewoził grupę ukraińskich dzieci. Na pokładzie było 77 osób, wśród których 21 doznało obrażeń. Co więcej, dwoje nastolatków trafiło do szpitala w ciężkim stanie. Na miejscu zjawił się ambasador Ukrainy oraz konsulowie. Służby wstępnie ustaliły, że kierowca w pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu.