Lubelska policja informuje o akcji na rzece Bug. Straż pożarna podjęła z wody ciało - to prawdopodobnie migrant, który z białoruskiej strony próbował wydostać się na Zachód. Piątkowe odkrycie to kolejne takie zdarzenie w ostatnich miesiącach.

Informację o odkrytym ciele przekazał rzecznik lubelskiej policji. Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Stary Bubel (gm. Janów Podlaski). Dryfujące w centralnej części rzeki zwłoki zauważył funkcjonariusz Wojsk Obrony Terytorialnej.

- (Denat) to mężczyzna w wieku ok. 30-40 lat. Nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów, dających możliwość identyfikacji. Wszystko wskazuje na to, że jest to ciało kolejnej osoby, która prawdopodobnie próbowała nielegalnie się przeprawić ze strony białoruskiej do Polski - przekazał nadkom. Andrzej Fijołek.

Granica polsko-białoruska. Rośnie presja migracyjna

Piątkowe odkrycie to kolejne takie zdarzenie w ostatnich miesiącach. Jak pisaliśmy na początku kwietnia w polsatnews.pl, z wody wyłowiono ciało niezidentyfikowanego mężczyzny, który prawdopodobnie też został wykorzystany przez miński reżim. Od początku roku podjęto z Bugu łącznie siedem zmarłych osób, śledztwa w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej. Do tej pory ustalono tożsamość jednej ofiary - 26-letniego Erytrejczyka, przyczyną zgonu było utonięcie.

Jak wynika z informacji przekazywanych przez Nadbużański oddział Straży Granicznej, od stycznia ponad pół tysiąca osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską na lubelskim odcinku. Wśród nich znaleźli się obywatele Afganistanu, Erytrei, Iraku, Pakistanu, Etiopii. W całym ubiegłym roku było to ok. 450 cudzoziemców.

Przy granicy polsko-białoruskiej w woj. lubelskim trwa budowa bariery elektronicznej. Według zapowiedzi ma się zakończyć w lipcu br. W jej skład wejdzie m.in. około 1,8 tys. słupów kamerowych, 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i specjalne czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Zaplanowano też montaż około 200 km kabli zasilających i tyle samo transmisyjnych.

Centrum nadzoru nad barierą będzie się mieścić w Komendzie NOSG w Chełmie. W skład bariery wejdzie także siedem stanowisk końcowych zlokalizowanych na terenie placówek oddziału. Dodatkowo system ma być zintegrowany z istniejącymi wieżami obserwacyjnymi i z siecią teleinformatyczną SG.

