Prezydent Andrzej Duda na granicy. Przeprosił żołnierzy i funkcjonariuszy

- Chcę przeprosić was jako prezydent RP za wszystkie przykrości, jakich doznaliście ze strony różnych naszych rodaków. Nieraz nieodpowiedzialnych, a nieraz bezczelnych i chamskich - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z żołnierzami Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji, pełniących służbę w ochronie i obronie granicy polsko–białoruskiej.

Prezydent RP spotkał się z żołnierzami Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszami Straży Granicznej i Policji pełniącymi służbę w ochronie i obronie granicy polsko–białoruskiej w Zgrupowaniu Zadaniowym Północ.

Na wstępie wyraził wdzięczność za cztery lata służby na granicy z Białorusią. - Dziękuję za wsparcie i bohaterską obronę nie tylko naszego bezpieczeństwa, ale także za obronę granic UE i Strefy Schengen - mówił.

Prezydent zaznaczył, że ta służba "nie obyła się bez ofiar". - Myślę nie tylko o rannych, ale przede wszystkim o sierżancie Sitku, który jako pierwszy od II wojny światowej poległ broniąc polskiej granicy - mówił.

- Jako Prezydent RP chcę przeprosić was także za wszystkie przykrości, których doznaliście ze strony niektórych z naszych rodaków. Chcę Was zapewnić, że prawdziwego honoru żołnierza nie można zszargać jeśli realizuje on swoje zadania dla Polski. Każdy kto uczciwy w Rzeczypospolitej był z Wami i stał za polskim mundurem - zakończył.

Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej. Opozycja stawia zarzuty

Donald Tusk ogłosił wprowadzenie tymczasowych kontroli na granicy z Niemcami i Litwą między 7 lipca a 5 sierpnia br., aby - jak tłumaczy wiceminister MSWiA Czesław Mroczek - "wyeliminować nielegalną imigrację osób wjeżdżających do Polski".

Tymczasowe zamknięcie granic było szeroko komentowane i krytykowane przez członków opozycji, którzy uważają, że rząd podjął decyzję zbyt późno. O sprawie wypowiadał się negatywnie m.in. były premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent elekt Karol Nawrocki.

Na granicy polsko-niemieckiej w Porajowie pojawiły się grupy osób z Ruchu Obrony Granic, którzy - jak twierdzą - wyręczają służby mundurowe w "ochronie" granic Rzeczpospolitej przed "nielegalnymi migrantami".

