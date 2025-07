Rzecznik stołecznej Prokuratury Okręgowej poinformował, że europoseł Grzegorz Braun usłyszał siedem zmienionych zarzutów, które dotyczą incydentów z jego udziałem. Jak uściślił, chodzi o przypadki:

znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego Łukasza Szumowskiego (lekarza kardiologa, dawniej ministra zdrowia) z marca 2022 roku,

(lekarza kardiologa, dawniej ministra zdrowia) z marca 2022 roku, zniszczenia choinki bożonarodzeniowej w Krakowie w styczniu 2023 roku,

w Krakowie w styczniu 2023 roku, uszkodzenia mienia w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego oraz nieopuszczenie go wbrew żądaniom jego dyrektora w maju 2023 roku,

oraz nieopuszczenie go wbrew żądaniom jego dyrektora w maju 2023 roku, zgaszenie świec chanukowych w Sejmie RP, naruszenie nietykalności cielesnej osoby, która próbowała go powstrzymać oraz znieważenia ludności żydowskiej 12 grudnia 2023 roku.

Zmiana zarzutów miała dotyczyć znieważenia Łukasza Szumowskiego oraz uszkodzenia mienia w NIH, opisów tych sytuacji i uzupełnieniu ich kwalifikacji prawnych.

Braun z siedmioma zarzutami. Bodnar: Ekscesy nie pozostaną bez reakcji

Jak w sieci podali śledczy, Braun nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Zakwestionował również zasadność zarzutów, złożył jednak obszerne wyjaśnienia i odpowiadał na wszystkie pytania.

Przesłuchanie lidera Konfederacji Korony Polskiej skomentował minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Jak uznał, "ekscesy europosła Grzegorza Brauna" nie pozostaną bez reakcji prokuratury i odpowie on za zarzucane mu czyny. Prokuratura zaznaczyła, że zarzuty w ich pierwotnej formie zostały przedstawione europosłowi 9 kwietnia 2024 roku, a przesłuchania trwały od 27 maja do 12 czerwca tego roku.

Jednak 9 czerwca odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego, w wyniku których Braun otrzymał mandat, a tym samym zyskał immunitet. Spowodowało to, że konieczne było uzyskanie zgody na pociągniecie go do odpowiedzialności, którą ostatecznie od europarlamentu otrzymano.

