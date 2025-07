Co najmniej cztery osoby zostały ranne w wyniku ataku, do którego doszło na pokładzie pociągu relacji Hamburg - Wiedeń. Gdy skład przejeżdżał przez niemiecką Bawarię, napastnik pochodzący z Syrii użył siekiery wobec przypadkowych pasażerów. Obezwładniony przez jednego z podróżnych trafił do szpitala. Jak informują lokalne media, również sprawca - Mohammad A. - odniósł ciężkie obrażenia.