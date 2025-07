Warszawskie metro po pożarze. Prezydent Warszawy zabrał głos

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że częściowo wznowiono kursowanie metra linii M1.

- Na linii M1 metro nie kursuje w środkowej części. Można pociągami metra dojechać z Młocin do centrum, wysiąść na stacji Świętokrzyska, to jest stacja końcowa dla osób jadących z Bielan. W kierunku Młocin można z kolei wsiąść na stacji Centrum. Drugi odcinek metra funkcjonujący to jest między Kabatami a Wilanowską - mówił w Polsat News rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Awaria metra w Warszawie. Przywrócono ruch na dwóch odcinkach

Pociągi kursują zatem w pętli nad odcinku Kabaty-Wilanowska oraz na trasie Młociny-Świętokrzyska oraz Centrum-Młociny. Z ruchu nadal wyłączone są stacje: Politechnika, Pole Mokotowskie, Racławicka, Wierzbno. Stacja Centrum dostępna jest jedynie dla pasażerów wsiadających w kierunku stacji Młociny.

Jak podało ZTM, uruchomione zostały autobusowe i tramwajowe linie zastępcze.

Rzecznik pytany, kiedy zostanie przywrócony ruch na całej lii, stwierdził, że "prace trwają". - Nie podejmuję się określi terminu, kiedy ten odcinek środkowy będzie uruchomiony. Służby metra starają się to zrobić jak najszybciej - mówił Kunert.

ZOBACZ: Pożar w warszawskim metrze. Wstrzymano ruch pociągów

W środę do sytuacji odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Prace techników przyniosły efekt. Od rana metro działa według rozkładu, który wczoraj zapowiadaliśmy. Linia M1 została częściowo przywrócona do ruchu, co na pewno wielu z Was ułatwi drogę do pracy po wczorajszych ogromnych utrudnieniach" - napisał na platformie X.

"Dalsze prace będą jeszcze niestety jakiś czas trwały. Dokładamy wszelkich starań, żeby przywrócić kursowanie na wszystkich stacjach jak najszybciej. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach i postępach prac" - zaznaczył Trzaskowski.

Linia M2 kursuje normalnie.

Pożar w warszawskim metrze. Policja wyklucza celowe działanie

We wtorek w nocy na podstacji energetycznej w okolicy stacji metra Racławicka wybuchł pożar. Palił się tunel kablowy, wraz z przewodami, który znajdował się w podłodze technicznej, czyli pod pomieszczeniami. W szczytowym momencie na miejscu pracowało 11 zastępów gaśniczych. Akcja strażaków zakończyła się po godzinie 9.

Jak przekazał ratusz, uszkodzeniu uległy urządzenia związane z zasilaniem i sterowaniem ruchu pociągów, w tym światłowody.

- Policja nie podejrzewa, aby przyczyną awarii było działanie osób trzecich. Wszystko jest wyjaśniane, musimy poczekać na efekty pracy służb - podkreślił rzecznik ZTM.