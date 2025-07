Administracja Donalda Trumpa wstrzymała dostawy części broni do Ukrainy. Jak poinformowała rzeczniczka Białego Domu, zdecydowano się na takie ograniczenia, aby "postawić interesy Ameryki na pierwszym miejscu". Kijów zwrócił się w środę do USA o wyjaśnienie sprawy, ponieważ Waszyngton nie ostrzegł wcześniej o jakichkolwiek zmianach w dostawach - podał CNN.

W reakcji Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy, opisał w sieci skalę agresji ze strony Rosji i podkreślił, jak ważne jest wsparcie dla jego kraju. "Zachęcamy również do zwiększenia inwestycji w ukraińską produkcję obronną, w tym w drony przechwytujące i obronę przeciwlotniczą" - dodał.

Trump ogranicza dostawy broni do Ukrainy. Jest reakcja z Kijowa

Jak zapewnił Sybiha, "Ukraina aktywnie rozwija własne zdolności, ale potrzebujemy doraźnego wsparcia - biorąc pod uwagę skalę rosyjskiego terroru". "Nieustanne ataki Rosji skierowane są głównie na cywilów, w tym kobiety i dzieci, a także na szkoły, szpitale i obszary mieszkalne" - wyliczał.

Jego zdaniem "teraz nie ma czasu na złe decyzje". "Teraz jest czas, by pokazać siłę i wysłać odpowiednie sygnały do Moskwy" - napisał na platformie X, nadmieniając, iż Ukraina będzie zmuszona do wykorzystania innych sposobów, jeśli Stany Zjednoczone nie będą przekazywać kolejnych dostaw broni - wspomniał o kupnie lub wynajmowaniu systemów obronnych.

"Tak duża liczba dronów, bomb i pocisków, zwłaszcza balistycznych, potwierdza pilną potrzebę dalszego wzmacniania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Potrzebujemy więcej myśliwców i systemów obronnych. Jesteśmy również gotowi je kupować lub wynajmować" - dodał.

Moskwa cieszy się z decyzji Trumpa. Pieskow: Powodem puste magazyny

Z kolei Wołodymyr Zełenski stwierdził w wieczornym wystąpieniu, że Kijów i Waszyngton uzgadniają szczegóły dotyczące dostaw. - Stałe wsparcie USA dla Ukrainy, dla naszej obrony, dla naszych ludzi leży w naszym wspólnym interesie - zadeklarował.

Na ograniczenie dostaw z USA zareagowała także Moskwa. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Rosja się cieszy z decyzji Trumpa. - O ile nam wiadomo, powodem tej decyzji były puste magazyny, brak tej broni w magazynach. Ale w każdym razie im mniej broni zostanie dostarczone na Ukrainę, tym bliżej końca "specjalnej operacji wojskowej" (propagandowe określenie wojny - red.) - ocenił.

Szef NATO Mark Rutte przypomniał, że w interesie Stanów Zjednoczonych leży to, aby Ukraina wygrała. Podkreślił, że bez pokonania Rosji nie będzie bezpiecznej Europy, a co za tym idzie - bezpiecznego świata, w tym USA. Dodał, że obecnie to Europa powinna zmaksymalizować swoje wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

- W krótkim okresie Ukraina nie może obejść się bez wszelkiego wsparcia, jakie może otrzymać, jeśli chodzi o amunicję i systemy obrony powietrznej - uznał.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Wolałbym, żeby to szło w innym kierunku

Szef polskiego MON stwierdził w środę, że decyzja USA nie dobrą informacją, szczególnie dla Polski. W momencie, gdy Ukraina zostanie pokonana Rosja może pójść dalej, na przykład w stronę naszych granic.

- Żałuję, że taką decyzję Amerykanie podejmują, wolałbym, żeby to szło w zupełnie innym kierunku. Widać, że nie ma dobrej woli ze strony Federacji Rosyjskiej do zawarcia rozejmu, pokoju, zawieszenia broni, czegokolwiek tak naprawdę, żadnego z tych elementów. Tym bardziej trzeba dalej z całą stanowczością, w interesie Polski i Europy, wspierać Ukrainę - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pociski, których dotyczy postanowienie strony amerykańskiej, to rakiety PAC-3 do systemów Patriot, pociski artyleryjskie kalibru 155 mm (według Politico chodzi o pociski kierowane), pociski GMRLS do systemów artylerii rakietowej HIMARS oraz rakiety AIM-7, używane w systemach obrony powietrznej NASAMS oraz w myśliwcach F-16.