Politycy PiS zamieścili w mediach społecznościowych nagranie "migrantów" na ulicach Gorzowa Wielkopolskiego. Jak się okazało, byli to członkowie grupy z Senegalu, która wystąpiła podczas XXVIII Międzynarodowego Festiwalu Tańca Folk Przystań. Wpisy polityków zostały usunięte. - Spowodowane było to przypływem emocji wywołanych tym, co się dzieje na granicy - tłumaczy Polsat News gorzowski radny.

W poniedziałek w mediach społecznościowych ukazał się film, na którym widać osoby o egzotycznej urodzie, spacerujące po ulicach Gorzowa Wielkopolskiego. Nagranie opatrzono podpisem "Migranci już w Gorzowie". Dziś nie ma po nim już żadnego śladu. To dlatego, że okazało się, iż przybysze to tak naprawdę członkowie senegalskiego zespołu Sally Velingara Ballet, którzy biorą udział w XXVIII Międzynarodowym Festiwalu Tańca Folk Przystań.

Gorzów Wlkp. Tancerze z Senegalu pomyleni z migrantami

Emocje związane z nielegalnymi migrantami w naszym kraju i zamieszanie wokół potencjalnego kryzysu na granicy z Niemcami dotknęły także lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Udostępnili oni w sieci wspomniane nagranie, będąc przekonanymi, że osoby na nim uwiecznione to migranci pragnący przedostać się do Europy Zachodniej wbrew obowiązującym procedurom.

Była europosłanka PiS Elżbieta Rafalska odniosła się także do słów premiera Donalda Tuska, zarzucając mu, że ma pretensje do "Ruchu Obrony Granic", podczas gdy ten - jak zasugerowała - w przeciwieństwie do rządu dba o bezpieczeństwo mieszkańców przygranicznych miejscowości.

Oddzielny wpis zamieścił też radny Gorzowa Jarosław Porwich. Organizatorzy festiwalu przekonują tymczasem, że goście przyjechali do miasta tylko na festiwal, na własny koszt i będą tam do 5 lipca, o czym Rada Miasta miała zostać poinformowana na ostatniej sesji.

- Jest to niemożliwe, żeby radni naszego miasta nie wiedzieli o tej międzynarodowej imprezie, która jest od wielu tygodni reklamowana i przedstawiana w różnych mediach w Gorzowie i nie tylko – ocenił dyrektor festiwalu Krzysztof Szupiluk.

Politycy PiS kasują wpisy. Wcześniej podali fake newsa o migrantach

Zarówno Rafalska, jak i Porwich, gdy tylko zweryfikowali otrzymane informacje, skasowali swoje wpisy.

- Otrzymałem to nagranie, wrzuciłem to na Facebooka, nie było w tym jakiejś mojej złej woli. Spowodowane to było przypływem jakichś emocji spowodowanym tym, co się dzieje na granicy, gdzie widać, że w sposób niekontrolowany migranci bez dokumentów wchodzą na terytorium RP i są tak naprawdę przywożeni przez służby niemieckie przy bierności polskich służb – tłumaczył Polsat News gorzowski radny.

Tancerze z Senegalu nie ukrywają jednak, że było im bardzo przykro i poczuli zażenowanie. Na przyjazd do Gorzowa przygotowywali się bardzo długo, aby zaprezentować tam swoją kulturę. W reakcji na ostatnie wydarzenia.

Wesprzeć ich postanowił wojewoda lubuski, który spotkał się z grupą w urzędzie wojewódzkim. Została ona zaproszona także na gorzowski rynek, gdzie jej występ podziwiała rzesza gorzowian, pragnących wyrazić solidarność.

Były jednak i mniej pozytywne reakcje, w związku z czym, organizatorzy festiwalu musieli powiadomić policję o potencjalnym ryzyku wobec gości.