Norwegia wyśle ​​F-35 do Polski. "Wzmocnienie obrony NATO"

Norwegia pononie wyśle do Polski myśliwce F-35 w ramach "wzmacniania wkładu w obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową NATO" i wsparcia Ukrainy - przekazało tamtejsze ministerstwo obrony. Maszyny mają pojawić się nad Wisłą jesienią. Pierwsze norweskie F-35 trafiły do Polski w grudniu zeszłego roku.

Norweskie ministerstwo obrony przekazało w poniedziałek, że ponownie wyśle do Polski ​​myśliwce F-35.

"Norwegia wzmacnia swój wkład w obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową NATO, wysyłając jesienią tego roku do Polski i na lotnisko w Rzeszowie samoloty myśliwskie F-35" - czytamy we wpisie resortu na platformie X.

Norwegia. Myśliwce F-35 przylecą do Polski

"Misja wspiera ochronę polskiej przestrzeni powietrznej i stanowi kluczowy węzeł logistyczny dla pomocy humanitarnej dla Ukrainy" - czytamy we wpisie norweskiego resortu. - To jest istotny wkład. Pomagamy zapewnić, że wsparcie dla Ukrainy dotrze do celu i że Ukraina będzie mogła kontynuować walkę o wolność – powiedział minister obrony Tore O. Sandvik.

Pierwsze norweskie F-35 pojawiły się w Polsce w grudniu. O tym, że Norwegia w tym roku przyśle kolejne myśliwce przekazał podczas niedawnego szczytu NATO w Hadze wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

F-35 dla Polski. "Misja w ramach wsparcia flanki NATO"

W grudniu zeszłego roku Norwegia zobowiązała się wysłać do Polski cztery myśliwce F-35, a także systemy obrony powietrznej i przeciwlotniczej. Oprócz tego zawarto umowę, zgodnie z którą 100 norweskich żołnierzy miało przylecieć nad Wisłę, aby zadbać o bezpieczeństwo transportów wysyłanych na Ukrainę.

ZOBACZ: Myśliwce F-35 na polskim niebie. Władysław Kosiniak-Kamysz: W tym roku

Myśliwce rozpoczęły swój pierwszy "dyżur" w Polsce 8 stycznia. MON zaznaczył wówczas, że będą pełnić "misję w ramach sojuszniczego wsparcia na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO".

Jak podała wówczas agencja Reutera, myśliwce wystartowały w ramach odpowiedzi na "ogromną liczbę rosyjskich samolotów w powietrzu", które zbliżyły się do przestrzeni powietrznej naszego kraju.