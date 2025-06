Na warszawskiej zajezdni Annopol trwają ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych. 12 drużyn z przedsiębiorstw rywalizuje w niecodziennych konkurencjach m.in. grze w tramwajowe kręgle i bilard. Zwycięzca pojedzie na międzynarodowe zawody do Wiednia.

W niedzielę w Warszawie motorniczowie tramwajów z całej Polski mierzą swoje siły w specjalnych mistrzostwach. Jak wyjaśnia reporter Polsat News Arnold Nadolczak, zawody mają dwa cele: nie tylko sprawdzić umiejętności motorniczych, ale także przybliżyć zgromadzonej publiczności to, na czym polega ich praca.

Jest zabawa, jest rywalizacja. Liczy się czas i precyzja. Trwają ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych na zajezdni Annopol. Udział biorą drużyny z 12 przedsiębiorstw tramwajowych. Zwycięzca pojedzie do Wiednia 💪



A na kibiców czekają atrakcje ‐ zabytkowe tramwaje, możliwość… pic.twitter.com/V3SzrsqSMc — Tramwaje Warszawskie (@TramwajeW) June 29, 2025

Warszawa. Ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych na zajezdni Annopol

- Ten bieg dzielony jest na poszczególne stacje. Na koniec należy podjechać pod odpowiedni punkt, aby przez okno wrzucić do wiaderka, znajdującego się na drabinach, piłkę. Będą też kręgle: tramwajem należy podjechać w taki sposób, aby zbić stojące przed nim kręgle - relacjonował dziennikarz.

Wideo: Nietypowe mistrzostwa w stolicy [RELACJA REPORTERA POLSAT NEWS]

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Chodzi o to, aby pokazać, jak wygląda praca motorniczych, w sposób odrobinę rozrywkowy - powiedział reporter. Jak dodał, zaskakująca, zabawna forma konkursu ma jednak przynieść radość nie tylko publiczności, ale i samym motorniczym.

Warszawa. Mistrzostwa motorniczych. "Bardzo trudna praca"

- Praca motorniczych jest bardzo trudna. Przez cały czas z jednej strony muszą dowozić pasażerów bezpiecznie, z punktu do punktu, zaś z drugiej - obserwować wszystko to, co dzieje się dookoła 40-tonowego, czy nawet 50-tonowego składu - zauważył Nadolczak.

Przyznał przy tym, że odpowiedzialny charakter pracy motorniczych może stanowić dla nich obciążenie psychiczne. Jak również zauważył, czasem piesi nie rozglądają się z należytą uwagą, pojawiając się na torach tramwajowych, co może skutkować tragicznymi konsekwencjami. - Takie zawody są formą odreagowania - przyznał.

Motorniczy, który wypadnie najlepiej w niedzielnym konkursie, będzie reprezentować Polskę jesienią na ogólnoświatowych mistrzostwach motorniczych, które odbędą się w Wiedniu. - Mamy tu delegację konkursu z Wiednia, która obserwuje nasze zawody i na zakończenie wręczy symboliczny bilet do udziału w wiedeńskich mistrzostwach - powiedział rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

WIDEO: Będzie ponowne liczenie głosów? "Zamówiliśmy ekspertyzy" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / polsatnews.pl