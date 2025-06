Zbrodnia w Starej Wsi. Jest list gończy za Tadeuszem Dudą

Do wniosku prokuratury o 14-dniowe aresztowanie poszukiwanego Tadeusza Dudy przychylił się Sąd Rejonowy w Limanowej.

"Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Limanowej zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 14 dni wobec Tadeusza Dudy, podejrzanego o podwójne zabójstwo oraz usiłowanie zabójstwa trzeciej osoby. Za podejrzanym wydano list gończy" - podała na portalu X Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.

W związku z wydarzeniami w Starej Wsi koło Limanowej prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku podwójnego zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa trzeciej osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Policja przekazała, że dzień przed zbrodnią w Starej Wsi poszukiwany 57-letni mężczyzna zapoznał się z aktami prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Znacznie wcześniej miał orzeczony nakaz opuszczenia domu.

Mężczyzna miał też dozór policyjny i zakaz kontaktowania się z rodziną, która objęta była niebieską kartą. Mężczyzna usłyszał również zarzuty znęcania się nad bliskimi.

Zabił swoich bliskich. Obława w Małopolsce

57-latek w piątek rano miał śmiertelnie postrzelić 26-letnią córkę i 31-letniego zięcia. Wcześniej strzał oddał do swojej teściowej. Ta trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację ratującą życie. Po zdarzeniu mężczyzna zbiegł do lasu. Miał zakaz zbliżania się do rodziny.

Na Limanowszczyźnie trzecią dobę trwa obława. 57-latka poszukuje co najmniej kilkuset policjantów, w tym kontrterroryści, z całego kraju. Wykorzystywane są drony, śmigłowce i wyspecjalizowane psy.

Mężczyznę podobnego do uciekiniera funkcjonariusze widzieli w sobotę w nocy. Miał oddać strzał. Nikt nie został ranny.

dk / polsatnews.pl / PAP