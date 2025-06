Pakistan nawiedziły ulewne, monsunowe deszcze, które wywołały gwałtowne powodzie. W ich wyniku zginęły co najmniej 32 osoby, w tym połowa to dzieci. Część ofiar poniosła śmierć pod gruzami domów, gdy te zawaliły się podmyte przez wezbrane wody. Władze ostrzegają, że ryzyko dużych opadów i powodzi pozostaje wysokie.

W Pakistanie co najmniej 32 osoby, z czego połowa to dzieci, zginęły w wyniku gwałtownych powodzi lub zawalenia się domów - poinformowały w sobotę pakistańskie władze.

"W prowincji Chajber Pasztunchwa - na północnym zachodzie kraju - powodzie i zawalenia się budynków spowodowały śmierć 19 osób, w tym ośmiorga dzieci" - przekazały lokalne władze.

Dodały, że sześć osób zostało rannych, a "56 domów zostało uszkodzonych, z czego sześć jest całkowicie zniszczonych".

W raporcie stwierdzono, że 13 osób, w tym pięcioro dzieci, zginęło w Dolinie Swat, gdzie - według lokalnych mediów - nagła powódź porwała rodziny, które znajdowały się na brzegach rzeki.

Ulewy i powodzie w Pakistanie. Zginęły dziesiątki ludzi, w tym wiele dzieci

Władze ds. zarządzania katastrofami Pendżabu - najludniejszej prowincji kraju, liczącej prawie 130 mln mieszkańców, we wschodniej części kraju, graniczącej z Indiami - odnotowały 13 ofiar śmiertelnych od środy. Osiem z tych ofiar - to dzieci, wszystkie zginęły, gdy zawaliły się ich domy.

Krajowa służba meteorologiczna Pakistanu ostrzega, że ryzyko ulewnych deszczy, a co za tym idzie możliwych gwałtownych powodzi, pozostanie wysokie co najmniej do wtorku.