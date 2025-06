Posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa rozpoczęło się w piątek o godz. 10. Jej członkowie planowali przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Polityk się jednak nie stawił.

W czwartek przewodnicząca komisji Magdalena Sroka z PSL powiedziała, że Ziobro był obecny w środę na sali sejmowej.

- Zwróciłam się do niego, żeby przyszedł w piątek na przesłuchanie - powiedziała Sroka.

Siódmy termin był ustalony na 5 czerwca. Wówczas posłowie komisji przegłosowali wniosek do sądu o ukaranie go grzywną w wysokości 3 tys. zł. - Co nie jest dużym zaskoczeniem, pan Zbigniew Ziobro nie stawił się na posiedzenie komisji. W związku z tym musimy wypracować wnioski z dzisiejszej komisji - stwierdziła wtedy Sroka.

Posiedzenie komisji ds. Pegasusa. Były szef SKW i jego zastępca wezwani

Oprócz Ziobry, w piątek zaplanowano też przesłuchanie byłego szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Piotra Bączka, oraz byłego zastępcy szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego Marka Utrackiego.

ZOBACZ: "Jesteście komisją bezprawną". Były szef CBA doprowadzony przed komisję ds. Pegasusa

Na godz. 12.00 zaplanowano przesłuchanie świadków na posiedzeniu niejawnym.

Afera wokół Pegasusa. Sejmowa komisja bada sprawę

Komisja bada, czy użycie oprogramowania inwigilacyjnego Pegasus przez rząd, służby specjalne i policję w czasie, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, było zgodne z prawem.

Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Według przekazanych dotąd, m.in. przez NIK, informacji system Pegasus został zakupiony jesienią 2017 r. dla CBA, ze środków pochodzących w zasadniczej części (25 mln zł) z Funduszu Sprawiedliwości (nadzorowanego przez ministerstwo sprawiedliwości).

Zbigniew Ziobro, podobnie jak inni politycy PiS, uważa, że sejmowa komisji śledcza działa nielegalnie. Przywołuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności powołania komisji ds. Pegasusa.