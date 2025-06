Ze sklepów sieci Lidl wycofano z obrotu partię piwa, którego producentem jest AleBrowar. "Z powodu możliwości wystąpienia wtórnej fermentacji powodującej wzrost ciśnienia w butelce, która może ulec uszkodzeniu (wybuchowi)" - wyjaśnia w komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny. Ostrzeżenie skierowane zostało do klientów, którzy zakupili produkt.

Sieć sklepów Lidl zdecydowała o wycofaniu Piwa Mango Man sort. Lassi Mango Sour Ale, którego producentem jest AleBrowar. Informacja o niebezpiecznym produkcie została też opublikowana na stronie internetowej sieci oraz stacjonarnie w każdym sklepie.

"AleBrowar Sp. z o.o. ustalił przyczynę niezgodności, rozpoczął proces wycofania partii piwa z obrotu, poinformował odbiorców o trwającym procesie wycofania" - przekazał w komunikacie GIS.

Mowa o partii nr 35/V/19/25, z datą minimalnej trwałości do 16 kwietnia 2026 roku.

Piwo wycofane z obrotu. "Ryzyko rozsadzenia butelki"

Jak wyjaśniono, piwa pochodzące z tej partii mogą ulec "podwójnej fermentacji", która prowadzi do wzrostu ciśnienia w butelce, co z kolei może doprowadzić do jej "wybuchu".

"Nie należy otwierać i spożywać produktu. Zaleca się ostrożne obchodzenie się z produktem ze względu na ryzyko rozsadzenia butelki" - ostrzega GIS.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą kontrole wyjaśniające u dostawcy oraz producenta.