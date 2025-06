Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk podkreślał podczas czwartkowej konferencji prasowej, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce stanowi ponad 99 proc. wszystkich funkcjonujących podmiotów gospodarczych. - To jest blisko 50 proc. PKB, które wypracowują - dodał.

- Staram się tworzyć jak najlepszy zespół osób, które dobrze znają specyfikę funkcjonowania w Polsce mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Stąd pozwoliłem sobie zaprosić do współpracy pana Artura Dziambora - podkreślił minister rozwoju.

Artur Dziambor będzie pracował w ministerstwie. "Przed nami wielkie wyzwania"

Obecny na konferencji Dziambor podkreślił, że teraz jest czas na pracę, a nie ma czasu na "gospodarczy populizm".

- Jest czas na realizację rzeczywistych zadań i na tym musimy się w tym momencie skupić. Państwo znacie mnie z mojego krótkiego (...) epizodu w Sejmie w poprzedniej kadencji. Natomiast zanim trafiłem do Sejmu, przez kilkanaście lat prowadziłem swoją szkołę językową, swoją działalność gospodarczą, swoją firmę i wiem doskonale na czym to polega i z czym tak naprawdę spotykają się przedsiębiorcy - powiedział nowy pełnomocnik MRiT. - Myślę, że przed nami wielkie wyzwania - dodał.

Podkreślił, że swoją pracę jako pełnomocnik zaczyna od piątku. - Wyobrażam sobie, że usłyszymy od przedsiębiorców, którzy mają swoje różne bolączki, jak moglibyśmy im pomóc w konkretnych ich dziedzinach działalności - dodał.

Artur Dziambor z nową rolą. Będzie pracował społecznie

Minister Paszyk podkreślił, że Artur Dziambor będzie pełnił swoją rolę społecznie, bez kosztów, których ministerstwo nie będzie ponosiło.

Dziambor był od lat 90. związany z organizacjami konserwatywno-liberalnymi, m.in. był wiceszefem Nowej Prawicy, której liderem był Janusz Korwin-Mikke. Był posłem IX kadencji; do Sejmu dostał się z list Konfederacji, z którą działał do lutego 2023 r., kiedy to sąd partyjny zdecydował o jego usunięciu. Następnie wraz z Jakubem Kuleszą i Dobromirem Sośnierzem założył partię Wolnościowcy, której był prezesem. Partia została rozwiązana w marcu 2024 r. Dziambor w 2023 r. startował do Sejmu w województwie pomorskim z ostatniej pozycji na liście Trzeciej Drogi. Zagłosowało na niego 9168 osób, co nie wystarczyło na otrzymanie mandatu.