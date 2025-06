Aspirant sztabowy Iwona Bajan "zmarła nagle" we wtorek 24 czerwca - poinformowali policjanci z Będzina. Funkcjonariuszka miała 49 lat.

"Iwona Bajan od początku swojej kariery mundurowej, trwającej ponad 25 lat, związana była z Komendą Powiatową Policji w Będzinie. Początkowo pełniła służbę w będzińskim wydziale prewencji, by następnie kontynuować ją w wojkowickim komisariacie. W 2005 roku zasiliła szeregi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, gdzie pracowała przez blisko 20 lat" - czytamy w komunikacie.

"Jej wysiłek, zaangażowanie i sumienna praca, zostały dostrzeżone i na początku 2023 roku, została zastępcą naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie" - dodano.

"Wspaniała policjantka, dobry człowiek"

Doświadczoną funkcjonariuszkę pożegnali zarówno koledzy z pracy jak i lokalni samorządowcy. "Na wieczną służbę odeszła Pani asp. sztab. Iwona Bajan. (...) Wśród wielu zasług wspomnę, że to dzięki Pani Iwonie uczniowie będzińskich szkół podstawowych zdawali co roku egzaminy na kartę rowerową i poznawali zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to dzięki Pani Iwonie wielokrotnie mogliśmy organizować duże wydarzenia plenerowe czy zawody biegowe, a Państwo mogli czuć się bezpiecznie biorąc w nich udział. Zawsze profesjonalnie, z zaangażowaniem. Będzie nam Pani brakować" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Będzina, Łukasz Komoniewski.

"Wspaniała, merytoryczna policjantka i naprawdę dobry człowiek" - skomentował z kolei radny powiatu będzińskiego, Arkadiusz Grabowski.

"Chciałbym złożyć najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom łącząc się z nimi w bólu, który przeżywają. Iwona, dziękuję Ci za wszystkie lata niesamowitej współpracy" - dodał starosta będziński, Sebastian Szaleniec.

